Представлено найбільший у світі болід "Формули-1" з Lego: як його будували

Представлено найбільший у світі болід "Формули-1" з Lego: як його будували

Для автомобіля використали більше 500 000 цеглин.

У Саудівській Аравії створили найбільший у світі болід "Формули-1" з Lego.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

На початку грудня в країні пройде друге в історії нічне Гран-прі "Формули-1". Тому у рамках підготовки до майбутнього етапу змагання в країні вирішили побудувати повнорозмірний гонковий автомобіль з Lego.

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Саудівська федерація автомобілів та мотоциклів (SAMF) залучила до створення авто кілька досвідчених конструкторів Lego і поставила перед ними завдання створити найбільшу копію автомобіля "Формули-1".

Рекорд раніше утримувався автомобілем Lego F1, який Ferrari побудував у 2019 році, використавши 350 000 цеглин.

Саудівський болід представили у торговому центрі в місті Джидда. Там були представники Книги рекордів Гіннеса, щоб перевірити досягнення.

Вони підтвердили, що для побудови моделі було використано понад 500 000 цеглин.

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