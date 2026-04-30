За які номерні знаки тепер карають водіїв в Україні

Водіям загрожують великі штрафи за номерні знаки

Реклама

В Україні правоохоронці посилили контроль за дотриманням стандартів номерних знаків. Підставою для протоколу часто стає не лише відсутність знака, а і його нечіткість (нерозбірливі символи з відстані 20 м), закриття рамками чи прикрасами, неправильне кріплення або розташування.

За базові порушення застосовують санкції відповідно до частини близько 1 190 грн. За використання спецномерів (номери силових структур, дипломатичні знаки тощо) штрафи значно вищі. Близько 2 250 грн, а за повторне порушення до 5 100 грн з можливістю позбавлення права керування на 3–6 місяців.

За які конкретно порушення виписують штраф

Їзда без номерного знака (відсутність переднього або заднього знака)

Нечіткий, забруднений або пошкоджений номер (символи нечитабельні від 20 метрів)

Закриття номера рамками, наклейками, фарбою або іншими предметами, що приховують символи

Неправильне розташування або неналежне кріплення (номер не в передбаченому місці або болти/кріплення пошкоджені)

Використання неформальних/спеціальних номерних знаків без офіційної підстави

Раніше повідомлялося, що в Україні запроваджено новий дизайн дипломатичних номерних знаків. Через нестандартне забарвлення дехто може сплутати їх із транспортом військових, проте насправді держава оновила візуальний стандарт для зовсім іншої категорії автомобілів — дипломатичного корпусу.

Реклама

Новини партнерів