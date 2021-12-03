За останні десять років батареї для електромобілів подешевшали на 90% - дослідження

За останні десять років батареї для електромобілів подешевшали на 90% - дослідження

Така тенденція може у найближчій перспективі вирівняти вартість "зелених" моделей та машин, що використовують ДВЗ.

Вартість батарей для електромобілів протягом останніх десяти років подешевшала на 90%.

Такого висновку дійшли фахівці Green Car Congress.

Так, після їхнього дослідження з'ясувалося, якщо у 2010 році ціна кіловат-години у літій-іонних батареях становила 1 200 доларів, то зараз середня вартість вже 132 долари. Експерти зазначають, що така тенденція може у найближчій перспективі вирівняти вартість "зелених" моделей та машин, які використовують ДВЗ.

Незважаючи на брак мікроелектронних компонентів, зупинки виробництв та інші складності, спричинені пандемією COVID-19, лише за останній рік батареї електромобілів подешевшали на шість відсотків. Найнижчі ціни на акумулятори зараз у Китаї, де вартість кіловат-години становить 111 доларів. Це не дивно, оскільки саме у Піднебесній зосереджено найбільшу кількість виробництв електрокарів. У США ціни на батареї вищі на 40 відсотків, у Європі – на 60 відсотків.

Така тенденція пов'язана із зростанням обсягів виробництв. Адже щойно товар стає масовим, його вартість суттєво знижується. Однак у випадку із батареями для електрокарів є свої нюанси. Акумуляторам необхідні корисні копалини та технології для утилізації. У зв'язку з цим ціни на АКБ періодично можуть підвищуватися. На думку фахівців, зниження вартості батарей зрештою призведе до того, що "зелений" транспорт стане таким же доступним, як автомобілі з двигунами внутрішнього займання.

Раніше розповідалося про те, що майже 70% людей не знають, на чому їздять електрокари.