За що у водіїв почнуть відбирати техпаспорт

Євросоюз планує змінити техогляд транспортних засобів / © Pixabay

Реклама

Європейська комісія працює над змінами в технічних оглядах та реєстрації транспортних засобів. Акцент буде зроблено, серед іншого, на безпеці водіння та викидах вихлопних газів.

Про це повідомляє InPoland.net.pl.

Нові правила Європейського Союзу щодо техогляду транспортних засобів можуть змінити поточний стан речей. Триває робота над оновленням правил 2014 року, які адаптують чинні стандарти до сучасних реалій, включаючи інноваційні рішення, що використовуються в автомобілях.

Реклама

Європейська комісія оголосила про «комплексну» реформу стандартів безпеки дорожнього руху, яка охоплюватиме три сфери:

перевірку придатності транспортних засобів до експлуатації

реєстрацію транспортних засобів

дорожні огляди транспортних засобів

Однак у ЄК зазначили, що чинні правила «застарілі та недостатні, щоб йти в ногу зі швидким розвитком автомобільних технологій, зростаючою стурбованістю щодо забруднення повітря та постійними проблемами безпеки дорожнього руху».

Запропоновані нові заходи включають запровадження періодичних технічних оглядів для електромобілів, нових тестів для електронних систем безпеки та вдосконалених методів тестування викидів для виявлення транспортних засобів з високим рівнем викидів. Крім того, ЄК пропонує запровадити щорічні огляди для легкових автомобілів та мікроавтобусів старше десяти років, які «відповідальні за непропорційно високу кількість шкідливих викидів».

Згідно із запропонованими змінами, технічні огляди більше не просто перевіркою справності авто, перевірятимуть також безпеку та рівень викидів вихлопних газів.

Реклама

Зокрема, техогляди у майбутньому повинні включати перевірку не лише належної роботи таких допоміжних систем, як система допомоги при виїзді зі смуги руху, автоматичне екстрене гальмування, круїз-контроль та система старт-стоп, але й того, чи вони взагалі активовані. Тому, якщо водій деактивує ці системи у своєму автомобілі, він не пройде техогляд.

