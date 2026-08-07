Забули водійське посвідчення: у яких випадках штрафу не буде та як показати документи

Електронні документи / © Міністерство цифрової трансформації

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Забути водійські права вдома — ситуація, знайома багатьом кермувальникам. Втім, таке забуття не обов’язково тягне за собою фінансові санкції, адже все залежить від того, які саме альтернативні документи керманич здатен надати поліцейським для підтвердження особи та права керування.

ТСН.ua, посилаючись на Правила дорожнього руху, Кодекс України про адміністративні правопорушення та Головний сервісний центр МВС, розповідає, у яких випадках покарання можна уникнути завдяки цифровим документам у застосунку «Дія» та коли правоохоронці мають право виписати штраф.

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Які документи мають бути завжди у водія

Згідно з пунктом 2.1 Правил дорожнього руху, кожен водій зобов’язаний мати при собі посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та чинний страховий поліс.

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Під час зупинки авто патрульні мають повне право попросити надати ці документи для перевірки.

Чи необхідно із собою мати завжди пластикові права

Перша частина статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність не лише за відсутність документів, а й за відмову їх показати. Проте законодавство цілком дозволяє надавати патрульним замість пластикових оригіналів їхні електронні аналоги — електронні права, техпаспорт та страховку.

Як зазначають у Головному сервісному центрі МВС, документи в застосунку «Дія» мають таку ж юридичну вагу, як і фізичні картки. Отже, якщо пластикове посвідчення залишилося вдома, у такому випадку водій може показати його електронну версію у смартфоні.

У яких випадках можуть оштрафувати

Якщо водій не має із собою документів або не в змозі надати їх у паперовій чи цифровій формі для зчитування й фіксації даних патрульними, це кваліфікується як правопорушення.

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Саме за таких обставин застосовується частина 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф у розмірі 425 гривень за відсутність чи ненадання посвідчення, техпаспорта або страховки.

Варто пам’ятати, що це правило стосується лише тих, хто просто забув взяти із собою відповідні документи. Якщо ж за кермом опинилася особа, яка взагалі не має права керування транспортом, законодавство передбачає значно суворіше покарання за іншою статтею.

Зауважимо, більшість водіїв щодня стикаються з ситуацією, коли попереду рухається надто повільний транспорт — і виникає спокуса скористатися звуковим сигналом, хоча порушення правил дорожнього руху відсутнє. Раніше ТСН.ua розповідав, у яких випадках ПДР дозволяють сигналити повільним водіям на дорозі, а коли такі дії самі стають порушенням.

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