Задача з ПДР, на якій "сиплються" навіть досвідчені водії: хто першим проїде на круговому

Водії часто ігнорують повторення правил дорожнього руху, але саме такі тести допомагають освіжити знання, особливо щодо пріоритетів на складних перехрестях.

YouTube-канал “За!Правилами” поділився задачею, на якій "спотикаються" навіть досвідчені водії.

Задача ПДР. / © Скріншот

Ми маємо кругове перехрестя, позначене відповідним знаком. До нього під'їхали трамвай та червоне авто, які планують в'їхати на коло. Синє авто вже рухається по колу.

Запитання: В якому порядку транспортні засоби проїдуть кругове перехрестя?

Варіанти відповіді:

Трамвай і червоне авто, синє авто. Синє авто, червоне разом із трамваєм. Трамвай, синє авто, червоне. Червоне авто, синє, трамвай.

Розбір та правильна відповідь

Для розв'язання цієї задачі необхідно пам'ятати про два ключові правила ПДР:

Для розв'язання цієї задачі необхідно пам'ятати про два ключові правила ПДР:

Круговий рух. На нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух (знак 4.10), перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Це означає, що синє авто має безумовну перевагу перед трамваєм і червоним авто, які лише під'їжджають до нього. Перевага трамвая. Пункт 16.12 ПДР говорить, що на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. АЛЕ! Це правило не стосується перехресть, де організовано круговий рух.

Водій трамвая, як і водій червоного автомобіля, перед в'їздом на кільце зобов'язаний дати дорогу синьому автомобілю, який проїде першим.

Після того, як синє авто звільнить коло, трамвай і червоне авто опиняться на рівнозначних умовах. Згідно з загальними правилами, на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами.

Таким чином, синє авто проїжджає першим. Після нього одночасно проїжджають трамвай і червоне авто (оскільки трамвай має перевагу, а червоне авто має пропустити синій, але може рухатися одночасно з трамваєм).

Правильний варіант відповіді – 2: Синє авто, червоне разом із трамваєм.