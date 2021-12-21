Задивився на електронну сигарету: у США підліток протаранив будинок на Honda Accord (відео)

Задивився на електронну сигарету: у США підліток протаранив будинок на Honda Accord (відео)

Обійшлося без постраждалих.

Досить небезпечний інцидент трапився в штаті Орізона, США.

Як повідомляє Carscoops, 18-річний підліток влетів у будинок на автомобілі Honda Accord.

Інцидент стався рано вранці у вівторок, 19 грудня, і коли на місце прибули правоохоронці, вони не виявили жодних ознак, які могли б пояснити аварію. Однак, хлопець зізнався, що причиною цього інциденту стало те, що він задивився на свою електронну сигарету.

На відео, знятому після інциденту, видно, як Accord витягують з фасаду цегляного будинку. Зазначається, що в момент аварії вдома перебували його власник та двоє дітей, ніхто не постраждав. Водій та його 19-річний пасажир також не постраждали.

Не дивно, що передня частина Accord зазнала значних пошкоджень, а подушка безпеки водія спрацювала.

Офіс шерифа округу повідомив, що водія звинуватили в перевищенні швидкості, необережному водінні та схильності до небезпеки.

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