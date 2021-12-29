Загрожує шалене відкликання: автомобілі KIA та Hyundai почали самозайматися

Наразі відомо про 161 відповідний випадок.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідкування щодо автомобілів KIA та Hyundai.

Про це повідомляє Autoblog.

Причиною такого рішення з боку NHTSA стали випадки самозаймання машин цих брендів. Наразі відомо про 161 пожежу, ймовірною причиною яких може бути відмова двигуна автомобілів.

У відомстві повідомили, що наразі розпочато "інженерний аналіз" близько 3 млн автомобілів, який дозволить оцінити, серед іншого, ефективність відгуків, ініційованих двома виробниками. Технічний аналіз — це наступний крок у цьому процесі, який може призвести до кампанії, хоча іноді NHTSA закриває подібні розслідування, не вимагаючи якихось дій.

Представники компанії Hyundai вже заявили, що продовжують співпрацювати з NHTSA щодо загоряння двигунів. У KIA, своєю чергою, поки не дають детальних коментарів щодо цієї ситуації.

Наразі відомо, що ці дві південнокорейські компанії погодилися на рекордний штраф у розмірі 210 млн доларів у 2020 році після того, як регулюючі органи повідомили, що вони не змогли своєчасно відкликати 1,6 млн авто через проблеми із силовими установками.

Раніше розповідалося про те, що Hyundai ліквідовує відділ розробки ДВЗ.