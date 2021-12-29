Запас ходу більший ніж, у Nissan Leaf: китайці презентували бюджетний електромобіль

Модель представлена в двох версіях.

У Китаї представили новий компактний електрокар - Jiayuan Komi.

Про це повідомляє CarNewsChina.

Новий Jiayuan Komi – компактний міський хетчбек. У нього стриманий дизайн із круглими фарами та решіткою радіатора у стилі Jeep. За розмірами електрокар лише трохи більше Smart: довжина – 2 998 мм, ширина – 1 522 мм, висота – 1 555 мм, колісна база – 2 000 мм, передає Фокус.

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Як не дивно, такий невеликий автомобіль є чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. Бюджетна модель отримала віртуальну панель приладів та 7,0-дюймовий сенсорний дисплей з функцією перегляду відео. Також комплектація Jiayuan Komi включає безключовий доступ та кондиціонер.

carnewschina.com

Китайський електромобіль запропонують у двох версіях. Базовий Jiayuan Komi оснащений двигуном потужністю 27 к.с. і з крутним моментом 90 Н∙м. Акумуляторна батарея на 17,8 кВт/год дозволяє проїхати 161 км без підзарядки. Топова версія має 41 к.с. та 110 Н/м. Батарея у неї більша (30 кВт/год), тому запас ходу – 322 км, тобто більше, ніж у масового Nissan Leaf. Максимальна швидкість обох модифікаціях обмежена на позначці 100 км/год.

Щодо вартості, то Jiayuan Komi вже доступний до замовлення за дуже привабливою ціною 56 800 – 67 800 юанів ($9000-10 600).

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