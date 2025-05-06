- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
Заправка, яка обернеться ремонтом: коли не можна під'їжджати до колонки
Механік пояснив, чому не варто заправляти авто одразу після зливу пального на АЗС.
Заправка авто одразу після приїзду бензовоза може завдати шкоди двигуну — попереджають фахівці.
Про це розповідає “Автотема”.
За словами досвідченого автомеханіка, під час зливу нового пального в підземні резервуари на дні піднімається осад, який містить дрібні домішки та бруд. Потрапляння таких частинок у паливну систему може спричинити її засмічення або навіть поломку двигуна.
Особливо це стосується старих АЗС, де осад накопичується роками. Механік радить водіям почекати щонайменше 20–30 хвилин після від’їзду бензовоза — цього часу достатньо, щоб домішки осіли на дно резервуара, а пальне стало безпечнішим для використання.
На багатьох заправках вже впроваджено таку практику — тимчасово призупиняють обслуговування після постачання пального. Втім, деякі водії ігнорують ці паузи, що може обернутися дорогим ремонтом.
Фахівці наголошують: дотримання простих правил і обережність під час заправки допоможуть продовжити строк служби автомобіля. Також важливо обирати АЗС із перевіреною репутацією, де контролюють якість пального.
Раніше ми писали, що натискання всього однієї кнопки у вашому автомобілі допоможе легко скоротити витрату пального до двох літрів на годину.