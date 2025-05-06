Заправка, яка обернеться ремонтом: коли не можна під'їжджати до колонки

Заправка авто. / © pixabay.com

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Заправка авто одразу після приїзду бензовоза може завдати шкоди двигуну — попереджають фахівці.

Про це розповідає “Автотема”.

За словами досвідченого автомеханіка, під час зливу нового пального в підземні резервуари на дні піднімається осад, який містить дрібні домішки та бруд. Потрапляння таких частинок у паливну систему може спричинити її засмічення або навіть поломку двигуна.

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Особливо це стосується старих АЗС, де осад накопичується роками. Механік радить водіям почекати щонайменше 20–30 хвилин після від’їзду бензовоза — цього часу достатньо, щоб домішки осіли на дно резервуара, а пальне стало безпечнішим для використання.

На багатьох заправках вже впроваджено таку практику — тимчасово призупиняють обслуговування після постачання пального. Втім, деякі водії ігнорують ці паузи, що може обернутися дорогим ремонтом.

Фахівці наголошують: дотримання простих правил і обережність під час заправки допоможуть продовжити строк служби автомобіля. Також важливо обирати АЗС із перевіреною репутацією, де контролюють якість пального.

Раніше ми писали, що натискання всього однієї кнопки у вашому автомобілі допоможе легко скоротити витрату пального до двох літрів на годину.