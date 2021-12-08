"Заїхав" під вантажівку: в Австралії водій розбив спорткар у першій поїздці після купівлі

"Заїхав" під вантажівку: в Австралії водій розбив спорткар у першій поїздці після купівлі

Страховка навряд чи це покриє.

Досить незвична аварія трапилася в Австралії за участю спорткара Lotus Exige Sport 410 та вантажівки Ford Transit.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що власник автомобіля не впорався з керуванням невдовзі після виїзду з автосалону та влетів під припаркований Ford Transit, який належить до однієї з автошкіл. Від сили удару фургон опинився на передній частині спорткара.

Звичайно, Lotus отримав серйозні пошкодження передньої частини – розбиті бампер, фари, капот і є тріщини на даху. Кузовні елементи розлетілися дорогою та тротуаром. На перший погляд може здатися, що Lotus був припаркований і на нього накинувся Ford Transit. Утім, якщо придивитися, то виявимо сліди гальмування Exige.

carscoops.com

"В аварії винний водій Lotus. Бідолашного хлопця занесло під час виходу з віражу. Що ще гірше, автомобіль був повністю новим, це була перша подорож на щойно купленому Lotos. З огляду на те, що це закритий трек, я не думаю, що страхова покриє витрати на ремонт", - написав автор фотографії, який був свідком цієї аварії.

Нагадаємо, що Exige Sport 410 оснащений 3,5-літровим турбодвигуном V6 потужністю 410 к.с. та крутним моментом 420 Нм. Вартість автомобіля стартує від 180 тисяч доларів.