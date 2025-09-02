ТСН у соціальних мережах

Зелене світло не означає "їдь": інструктор з водіння розкрив поширену помилку

Забудьте все, що ви знали про зелене світло світлофора. Інструктор з водіння пояснює, що цей сигнал не дає автоматичний дозвіл на рух.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Світлофор

Світлофор / © Unsplash

Виявляється, багато водіїв роками неправильно сприймали значення зеленого сигналу світлофора. Інструктор з водіння Джеймс Сімкінс, який регулярно ділиться своїми порадами у TikTok, пояснює, що зелене світло не означає «їдь», а скоріше «можна продовжувати рух, якщо шлях вільний».

Про це пише Express.

За його словами, найбільша помилка, яку роблять водії, — це автоматичний рух, щойно загоряється зелений. Вони не витрачають час на те, щоб переконатися у безпеці, і саме це стає причиною багатьох небезпечних ситуацій на дорозі. Джеймс наголошує, що водій повинен постійно оцінювати обстановку та перевіряти перехрестя, дивлячись ліворуч, праворуч і прямо.

Він підкреслює, що водіння — це не тільки набір навичок, але й питання ставлення та відповідальності. Водій завжди повинен бути готовим до непередбачуваних ситуацій. Наприклад, до велосипедиста у навушниках, який раптово виїхав на дорогу. Незважаючи на те, що порушником у цьому випадку є велосипедист, саме водій може запобігти трагедії.

Що кажуть Правила дорожнього руху

Щоб уникнути непорозумінь, варто звернутися до офіційних правил.

  • ЧЕРВОНИЙ: означає «стоп».

  • ЧЕРВОНИЙ і ЖОВТИЙ разом: також означають «стоп».

  • ЗЕЛЕНИЙ: дозволяє продовжувати рух, якщо шлях вільний. Але будьте особливо уважні, коли повертаєте, і завжди поступайтеся дорогою пішоходам.

  • ЖОВТИЙ: вимагає «зупинитися» на стоп-лінії. Проїзд дозволено лише в тому випадку, якщо зупинка може спричинити аварію.

Нагадаємо, в Україні водіїв попереджають про суворіші вимоги до стану запасних коліс. Як повідомляють у поліції, навіть запаска, якою жодного разу не користувалися, але якій понад п’ять років, може стати підставою для штрафу.

Також поліетиленові пакети значно полегшують роботу з обслуговування машини. Наприклад, якщо потрібно замінити рідину в гідропідсилювачі керма, ви можете покласти два такі на підлогу в гаражі, а потім наїхати на них колесами. Після цього відкрийте капот, візьміть шприц Жане, пристосуйте до нього шланг, опустіть у бачок Гур. За допомогою цієї конструкції ви зможете залити рідину в систему. Не забудьте повернути кермо за заглушеного мотора.

