Зелене світло не означає "їдь": інструктор з водіння розкрив поширену помилку

Виявляється, багато водіїв роками неправильно сприймали значення зеленого сигналу світлофора. Інструктор з водіння Джеймс Сімкінс, який регулярно ділиться своїми порадами у TikTok, пояснює, що зелене світло не означає «їдь», а скоріше «можна продовжувати рух, якщо шлях вільний».

Про це пише Express.

За його словами, найбільша помилка, яку роблять водії, — це автоматичний рух, щойно загоряється зелений. Вони не витрачають час на те, щоб переконатися у безпеці, і саме це стає причиною багатьох небезпечних ситуацій на дорозі. Джеймс наголошує, що водій повинен постійно оцінювати обстановку та перевіряти перехрестя, дивлячись ліворуч, праворуч і прямо.

Він підкреслює, що водіння — це не тільки набір навичок, але й питання ставлення та відповідальності. Водій завжди повинен бути готовим до непередбачуваних ситуацій. Наприклад, до велосипедиста у навушниках, який раптово виїхав на дорогу. Незважаючи на те, що порушником у цьому випадку є велосипедист, саме водій може запобігти трагедії.

Що кажуть Правила дорожнього руху

Щоб уникнути непорозумінь, варто звернутися до офіційних правил.

ЧЕРВОНИЙ: означає «стоп» .

ЧЕРВОНИЙ і ЖОВТИЙ разом: також означають «стоп» .

ЗЕЛЕНИЙ: дозволяє продовжувати рух, якщо шлях вільний . Але будьте особливо уважні, коли повертаєте, і завжди поступайтеся дорогою пішоходам.

ЖОВТИЙ: вимагає «зупинитися» на стоп-лінії. Проїзд дозволено лише в тому випадку, якщо зупинка може спричинити аварію.

