ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

З’явився незвичний синій знак із трьома смугами: що він означає і чому на ньому “зловилися” водії

Його часто плутають із позначенням для обгону, але насправді він має зовсім інше призначення — забезпечити безпечний поворот ліворуч і виїзд із дворів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Знак F-23

Знак F-23 / © Фото з відкритих джерел

На дорогах Європи дедалі частіше можна побачити незвичний дорожній знак — синій прямокутник із трьома смугами, середня з яких виділена окремо. Для українських водіїв він виглядає дивно, але має цілком практичне значення.

Про це розповідає поратал “In Korr”.

Цей знак (F-23) зазвичай встановлюють у межах населених пунктів між перехрестями. Його головна мета — зробити ліві повороти та виїзди з дворів або другорядних доріг безпечнішими.

Як працює знак F-23

Середня смуга, позначена знаком, призначена для двох дій:

  • безпечного повороту ліворуч;

  • виїзду з прилеглих територій або малих вулиць.

Водії мають пам’ятати, що ця смуга не використовується для обгону чи руху прямо. Її наявність автоматично вводить заборону на обгін — за тими ж правилами, що й знак B-25.

Додаткові нюанси

  • Якщо спеціальна смуга має довжину понад 500 метрів, знак повторюється.

  • Кінець її дії позначають табличкою “Кінець” або іншим дорожнім знаком.

Мета введення F-23 — зменшити аварійність на міських дорогах, де часто трапляються ДТП саме під час поворотів ліворуч.

Нагадаємо, на дорогах з’явилися помаранчеві паркувальні місця. Дізнайтесь, кому можна на них паркуватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie