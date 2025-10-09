- Дата публікації
З’явився незвичний синій знак із трьома смугами: що він означає і чому на ньому “зловилися” водії
Його часто плутають із позначенням для обгону, але насправді він має зовсім інше призначення — забезпечити безпечний поворот ліворуч і виїзд із дворів.
На дорогах Європи дедалі частіше можна побачити незвичний дорожній знак — синій прямокутник із трьома смугами, середня з яких виділена окремо. Для українських водіїв він виглядає дивно, але має цілком практичне значення.
Про це розповідає поратал “In Korr”.
Цей знак (F-23) зазвичай встановлюють у межах населених пунктів між перехрестями. Його головна мета — зробити ліві повороти та виїзди з дворів або другорядних доріг безпечнішими.
Як працює знак F-23
Середня смуга, позначена знаком, призначена для двох дій:
безпечного повороту ліворуч;
виїзду з прилеглих територій або малих вулиць.
Водії мають пам’ятати, що ця смуга не використовується для обгону чи руху прямо. Її наявність автоматично вводить заборону на обгін — за тими ж правилами, що й знак B-25.
Додаткові нюанси
Якщо спеціальна смуга має довжину понад 500 метрів, знак повторюється.
Кінець її дії позначають табличкою “Кінець” або іншим дорожнім знаком.
Мета введення F-23 — зменшити аварійність на міських дорогах, де часто трапляються ДТП саме під час поворотів ліворуч.
