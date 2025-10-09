З’явився незвичний синій знак із трьома смугами: що він означає і чому на ньому “зловилися” водії

Знак F-23 / © Фото з відкритих джерел

На дорогах Європи дедалі частіше можна побачити незвичний дорожній знак — синій прямокутник із трьома смугами, середня з яких виділена окремо. Для українських водіїв він виглядає дивно, але має цілком практичне значення.

Про це розповідає поратал “In Korr”.

Цей знак (F-23) зазвичай встановлюють у межах населених пунктів між перехрестями. Його головна мета — зробити ліві повороти та виїзди з дворів або другорядних доріг безпечнішими.

Як працює знак F-23

Середня смуга, позначена знаком, призначена для двох дій:

безпечного повороту ліворуч;

виїзду з прилеглих територій або малих вулиць.

Водії мають пам’ятати, що ця смуга не використовується для обгону чи руху прямо. Її наявність автоматично вводить заборону на обгін — за тими ж правилами, що й знак B-25.

Додаткові нюанси

Якщо спеціальна смуга має довжину понад 500 метрів, знак повторюється.

Кінець її дії позначають табличкою “Кінець” або іншим дорожнім знаком.

Мета введення F-23 — зменшити аварійність на міських дорогах, де часто трапляються ДТП саме під час поворотів ліворуч.

