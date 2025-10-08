Жінку задушив її власний автомобіль: як це сталося

Водійка / © Freepik

Реклама

Два окремі, але схожі за механізмом нещасні випадки, пов’язані з електричними склопідйомниками автомобілів, були зафіксовані у Франції та Сполучених Штатах, підкреслюючи приховану небезпеку цієї функції.

Про це пише Daily Mail.

Смерть 65-річної жінки у Франції

13 червня у Біссі-сюр-Фле (Франція) сталася трагічна загибель 65-річної жінки. її Fiat 500 почав котитися назад після того, як вона забула задіяти ручне гальмо. Коли вона простягнула руку через відчинене вікно, щоб його потягнути, то ненавмисно натиснула вимикач електричного склопідйомника, затиснувши шию між склом і рамою автомобіля.

Реклама

Тіло жінки пізніше знайшов друг. Поліція визнала смерть трагічним нещасним випадком, що підтвердив і розтин. Брат загиблої заявив, що не вимагатиме компенсації, але звернувся до компанії Fiat з проханням про роз’яснення.

«Я просто хочу знати, як ми можемо запобігти повторенню цього», — сказав він.

Читайте також Дівчина загинула у ДТП через несправні двері Cybertruck: подробиці

Смерть 7-річного хлопчика у США

У США схожий інцидент призвів до арешту матері за звинуваченнями у вбивстві та жорстокому поводженні з дітьми. 6 квітня у південно-західній Атланті, штат Джорджія, у машині знайшли мертвим семирічного Мазі Сіммонса. Його голова була затиснута у вікні задніх дверей автомобіля.

Поліція виявила 32-річну матір хлопчика, Кендіс Грейс, непритомною та під впливом наркотиків на пасажирському сидінні. Слідчі стверджують, що вона залишила дітей без нагляду, знепритомнівши від вживання наркотиків за кермом.

Реклама

29 вересня матір було заарештовано за звинуваченнями у вбивстві другого ступеня та жорстокому поводженні з дітьми другого ступеня. Двоє інших дітей, які перебували в машині, не постраждали.

Нагадаємо, в Україні почали видавати нові посвідчення водія зі спеціальною позначкою «78», яка має важливі юридичні наслідки. Водії, які складали іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач (АКПП), можуть керувати лише такими машинами.

Також в Україні водіїв попереджають про суворіші вимоги до стану запасних коліс. Як повідомляють у поліції, навіть запаска, якою жодного разу не користувалися, але їй понад п’ять років, може стати підставою для штрафу.