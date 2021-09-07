Злочинець викрав Chevrolet Corvette просто з дилерського центру на очах у співробітників: відео

Людина попросила ознайомитися з салоном авто і закрилася всередині.

У мережі опублікували відео, на якому показано, як хтось краде новий Chevrolet C8 Corvette Stingray просто з дилерського центру.

Ролик опублікував на сторінці C8 Corvette Owners (And Friends) у Facebook користувач Деріл Сайкс.

Схоже, що людина за кермом завітала у салон, щоб начебто ознайомитися з автомобілем і його салоном. Проте, потрапивши всередину, вона швидко замкнула двері, і продавець не зміг їй завадити.

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Представник центру має спантеличений вигляд, коли злодій виїжджає з автосалону. Після цього відео зупинилося.

У коментарях люди зазначили, що, найімовірніше, викрадача автомобіля затримали через декілька кварталів.

Навіть якщо її не затримали, Corvette міг мати спеціальний трекер, завдяки якому його б вдалося знайти. Також про викрадення була б повідомлена поліція, яка б навряд витратила багато часу на пошук яскравого червоного авто.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку п'яний працівник автомийки на вкраденому у шефа авто влетів у паркан і розтрощив ще дві машини.

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