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Зловив 200 Мбіт/с на швидкості 100 км/год: австралієць причепив антену Starlink до електрокара Tesla

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Зловив 200 Мбіт/с на швидкості 100 км/год: австралієць причепив антену Starlink до електрокара Tesla

Вийшло досить креативно та головне - ефективно.

На досить незвичайний експеримент пішов Харальд Мерфі з Австралії.

Як повідомляє HDBlog, чоловік вирішив причепити антену Starlink до свого електромобіля Tesla Model X. Мерфі закріпив "тарілку" на кронштейні на задній частині автомобіля і перевірив потужність з'єднання за допомогою мобільного додатка.

Мерфі розігнав електрокар Tesla Model X до 100 км/год на шосе і перевірив швидкість з'єднання на смартфоні — програма Starlink показала 200 Мбіт/с. Як запевняють розробники, супутникова антена справляється з поривами вітру до 110 км/год, проте австралієць вирішив їхати трохи повільніше, щоб не зламати обладнання.

Після поїздки умілець зробив ще одну версію кріплення, щоб розмістити антену нижче та трохи далі від бампера. Завдяки цій інновації з'явилася можливість відчиняти багажник, а конструкція сховалась від потоку зустрічного вітру. Власник Tesla Model X відмовився від ідеї встановити антену в салоні, тому що вона займає занадто багато місця.

Цікаво, що Ілон Маск відреагував на публікацію Харальда Мерфі у Twitter та пообіцяв покращення супутникового Інтернету. За словами мільярдера, незабаром компанія оновить програмне забезпечення, супутники та термінали, що приймають.

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