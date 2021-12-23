Зловив 200 Мбіт/с на швидкості 100 км/год: австралієць причепив антену Starlink до електрокара Tesla

Вийшло досить креативно та головне - ефективно.

На досить незвичайний експеримент пішов Харальд Мерфі з Австралії.

Як повідомляє HDBlog, чоловік вирішив причепити антену Starlink до свого електромобіля Tesla Model X. Мерфі закріпив "тарілку" на кронштейні на задній частині автомобіля і перевірив потужність з'єднання за допомогою мобільного додатка.

Мерфі розігнав електрокар Tesla Model X до 100 км/год на шосе і перевірив швидкість з'єднання на смартфоні — програма Starlink показала 200 Мбіт/с. Як запевняють розробники, супутникова антена справляється з поривами вітру до 110 км/год, проте австралієць вирішив їхати трохи повільніше, щоб не зламати обладнання.

24 hours later and we now have V2.0 #Starlink terminal mobile bracket. The dish now sits lower in the car’s slipstream, is rock solid and the trunk can now be freely opened at any time. Will aim to test it across the #nullarbor early next month. pic.twitter.com/Hf3PXUCA2b — Harald Murphy (@harald_murphy) December 22, 2021

Після поїздки умілець зробив ще одну версію кріплення, щоб розмістити антену нижче та трохи далі від бампера. Завдяки цій інновації з'явилася можливість відчиняти багажник, а конструкція сховалась від потоку зустрічного вітру. Власник Tesla Model X відмовився від ідеї встановити антену в салоні, тому що вона займає занадто багато місця.

Цікаво, що Ілон Маск відреагував на публікацію Харальда Мерфі у Twitter та пообіцяв покращення супутникового Інтернету. За словами мільярдера, незабаром компанія оновить програмне забезпечення, супутники та термінали, що приймають.

A lot of improvement still coming just from software updates to satellites & terminals — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2021

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