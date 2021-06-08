Знайдено найдорожче паркувальне місце в світі: вартість неабияк вражає

Усьому причиною престижність його розташування.

У Гонконзі виявили найдорожче паркувальне місце на планеті.

Про це повідомляє BBC.

Гонконг відомий своїм високим рівнем життя, а також величезною перенаселеністю житлових районів. Щільність населення в регіоні складає близько 7 тисяч осіб на квадратний кілометр. У зв'язку з цим, вартість місцевої житлоплощі та паркувальних місць іноді досягає позамежних висот.

Зазначається, що в цьому випадку йдеться про одне з місць на парковці елітного житлового комплексу Mount Nicholson, що зведений на горі Пік Вікторія. Цей район вважається найпрестижнішим у Гонконгу.

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Так, новим рекордсменом серед паркувальних просторів стала ділянка стоянки вартість 1,3 мільйона доларів (1,067 млн євро).

На думку фахівців, невідомий покупець швидше за все придбав цю ділянку парковки, як інвестицію. Уся річ у тому, що нещодавно в цьому ж районі встановили рекордну вартість нерухомості. Орендна плата за апартаменти склала 210 тисяч доларів на місяць.

Таким чином, вартість паркувального місця в Гонконзі виявилася вищою за територію парковки в Нідерландах, яку оцінили в 995 тисяч євро.

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