Зростання цін та дефіцит машин: авторинок Білорусі обвалився на 83%

Ринок продажу автомобілів у Білорусі скоротився вшестеро.

Так, у травні авторинок Білорусі продемонстрував рекордно низький результат за останні 10 років – продали лише 629 нових легкових та комерційних машин.

Про це повідомляє Білоруська автомобільна асоціація (БАА).

Зазначається, що подібний показник вивився на 83% (у 5,9 раза) менше, ніж за травень 2021 року.

Лідер ринку ВАЗ продав минулого місяця лише 137 авто. На другому місці – ГАЗ (94 авто), а на третьому – Geely (69). У п'ятірку лідерів також потрапили Volkswagen (66) і KIA (54).

Продаж нових авто у Білорусі продовжує падати вже четвертий місяць. Порівняно з квітнем у травні відзначено їхнє зниження на 30%. Усього ж за п'ять місяців нинішнього року в країні реалізовано 10 606 машин – на 41% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Причини обвалу авторинку зрозумілі. По-перше, після запровадження санкцій та обвалу курсу білоруського рубля ціни на авто зросли в середньому на 95%. По-друге, 70% нових машин йшли до Білорусі із Росії. Оскільки автовиробництво там різко знизилося, їхy' постачання фактично припинилися.

На ринку вже відчувається дефіцит нових автомобілів. Найпопулярніший автомобіль у Білорусі – LADA Vesta (80 проданих авто за травень), яку зараз не випускають. У багатьох дилерів залишилися одиниці цих машин складі. Крім того, не поставляють до Білорусі та запчастини до LADA та інших авто російської збірки. Поки що вони на складі є, проте незабаром можуть виникнути проблеми з гарантійним та післягарантійним обслуговуванням авто.

Читайте також:

Навипускалися: "АвтоВАЗ" за шість днів після поновлення знову зупиняє виробництво

В Україні суттєво здешевшали вживані автомобілі: яка ситуація з цінами

У Раді хочуть скасувати сплату ПДВ під час ввезення вживаних авто: що пропонують