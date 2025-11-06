Звичайна канцелярська гумка може врятувати водіїв від штрафу: як це працює

Штраф / © УНІАН

Українське законодавство суворо забороняє водіям тримати пристрій зв’язку в руках під час керування транспортним засобом. Згідно з пунктом 2.9 (д) Правил дорожнього руху України, користування телефоном дозволене лише з використанням гарнітури або спеціальних пристроїв для утримання. Проте звичайна канцелярська гумка, яка може завалятися у бардачку, здатна врятувати водіїв від штрафу.

Про це пише SUV News.

Стандартний штраф — 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУпАП). У разі створення аварійної ситуації — штраф до 1445 грн або навіть позбавлення водійських прав до одного року.

Лайфхак із гумкою

Якщо повноцінного тримача немає під рукою, експерти радять скористатися звичайною канцелярською гумкою:

Протягніть щільну гумку середньої довжини через вентиляційні отвори обігріву/кондиціонування. Створіть петлю, у яку горизонтально вставте смартфон. Таке кріплення надійно зафіксує пристрій на рівні очей.

Чому це працює? Більшість штрафів виписується на підставі відеофіксації або прямого спостереження поліцейського. Якщо пристрій закріплений, і водій не торкається його руками під час руху, порушення відсутнє. Крім того, розташування телефону в полі зору підвищує загальну безпеку, зменшуючи відволікання.

Лайфгак, як тимчасово замінити тримач для телефону в авто

Важливі застереження

Це тимчасове рішення. Необхідно придбати повноцінний тримач.

Переконайтеся, що гумка не заважає огляду та роботі вентиляції.

Використовуйте голосові команди або Bluetooth-зв’язок, щоб уникнути торкання екрана під час руху.

За даними Патрульної поліції України, лише за перше півріччя 2025 року було зафіксовано понад 18 000 порушень, пов’язаних із користуванням телефоном за кермом. Українські автоінструктори наполягають на тому, щоб водії завжди мали в машині «екстрений набір дрібниць», включаючи канцелярську гумку.

Дрібний аксесуар вартістю кілька копійок може врятувати водія від значного штрафу та можливого позбавлення прав, але найважливішим залишається заздалегідь подбати про безпеку на дорозі.

