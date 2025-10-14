Зимові шини прослужать в рази довше, якщо дотриматись цих правил: поради водіям

Шини / © pixabay.com

Реклама

Зимові шини зазвичай мають ресурс близько 30 000 кілометрів. Після чого гума твердіє, а зчеплення значно погіршується. Однак досвідчені фахівці стверджують, що термін експлуатації можна суттєво подовжити, дотримуючись кількох простих правил.

Про це пише SUV News.

1. Правильна «обкатка» нових шин

Шиномонтажник Олександр Г. (Київ) із 15-річним стажем називає головною помилкою водіїв різкий старт на новій гумі. Він радить сприймати перші 200–300 кілометрів як обкатку. На нових шинах є тонкий технічний шар, який потрібно видаляти поступово. Якщо цього не робити, зчеплення погіршиться, а гальмівний шлях зросте.

Реклама

2. Уникайте агресивної їзди

М’яка зимова суміш дуже чутлива до стирання. Особливо на сухому асфальті. Пробуксовки та різкі гальмування є прямим шляхом до швидкого зносу. Навіть кілька таких маневрів можуть скоротити ресурс шин на сотні кілометрів.

3. Контроль тиску — запорука довговічності

Механік Станіслав Л. наголошує на важливості тиску в шинах. Зниження температури на кожні 10∘C призводить до падіння тиску приблизно на 0,1 атмосфери. За його словами, у сильні морози (близько −20∘C$) тиск може впасти на половину атмосфери, що негативно позначається на керованості та прискорює зношування. Тому рекомендується перевіряти тиск манометром кожні два тижні.

Читайте також Готуємо автомобіль до морозів: ідеальний час для переходу на зимові шини

4. Правильне зберігання поза сезоном

Важливо забезпечити оптимальні умови для зберігання шин:

На дисках: класти горизонтально (стопкою).

Без дисків: зберігати вертикально, щоб уникнути деформації.

Головна вимога — уникнення прямих сонячних променів та джерел тепла. Ідеально підійде прохолодне, сухе приміщення.

Реклама

Дотримання цих рекомендацій дозволяє водіям використовувати один комплект зимової гуми 4–5 сезонів, замість стандартних двох, що значно економить кошти.

Нагадаємо, з настанням прохолодної погоди автомобілістам варто не зволікати з заміною літньої гуми на зимову. Головне правило, якого радять дотримуватися виробники шин, полягає в наступному: міняти шини необхідно, коли середньодобова температура опускається нижче +7°C, не чекаючи на перший сніг чи ожеледицю.

Відомий автомобільний експерт Скотті Кілмер попередив, що цієї зими водії ризикують пошкодити свої машини, залишаючи їх у теплих гаражах. За його словами, сіль та пісок, якими посипають дороги у холодну пору року, можуть прилипати до кузова та спричиняти корозію.