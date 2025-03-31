Чи варто купувати вживаний акумулятор для авто: плюси, мінуси та ризики

Автомобільний акумулятор / © Pixabay

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Заміна акумулятора в авто може стати несподіваним і значним фінансовим навантаженням. Вартість нових батарей досить висока, тому багато водіїв розглядають альтернативний варіант — придбання вживаного акумулятора. Це не лише дозволяє заощадити, але й сприяє екологічній утилізації батарей.

Про те, чи є така покупка безпечною, повідомило видання SlashGear.

Покупка вживаного акумулятора– на що звернути увагу?

Вибір акумулятора для авто, що вже був у використанні, пов’язаний із певними ризиками. Найголовніший — залишковий термін служби. Автомобільні батареї зазвичай експлуатуються три-п’ять років, тому, якщо акумулятор вже відпрацював кілька сезонів, його ресурс може бути на межі вичерпання.

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Як визначити вік акумулятора?

На корпусі автомобільного акумулятора є маркування, яке допоможе дізнатися дату його виробництва. Воно зазвичай складається з літери та цифри:

літера означає місяць (A — січень, B — лютий і так далі),

цифра вказує рік випуску (наприклад, C9 — березень 2019 року).

Що «молодший» акумулятор, то більша ймовірність його довговічної та надійної роботи.

Огляд зовнішнього стану акумулятора

Перед покупкою слід ретельно перевірити акумулятор. Особливу увагу варто звернути на:

клеми. Якщо на них є зелений, блакитний або помаранчевий наліт — це ознака корозії, яка може вплинути на здатність батареї тримати заряд; корпус. Тріщини, деформації або сліди витоку електроліту є вагомою причиною відмовитися від такої покупки; загальний стан. Якщо акумулятор має пошкоджений або сильно зношений вигляд, ризики перевищують потенційну економію.

Перевірка працездатності та гарантія

Надійні продавці пропонують можливість перевірити акумулятор перед придбанням. Використовуючи вольтметр, можна виміряти напругу та оцінити його здатність забезпечувати стабільну потужність. Найкращий варіант — провести тестування під навантаженням у спеціаліста.

Також варто уточнити наявність гарантії. Деякі магазини або авторозбірки пропонують обмежену гарантію на вживані батареї. Це стане додатковим захистом у разі, якщо акумулятор швидко вийде з ладу.

Отже, купівля вживаного акумулятора — це розумне рішення, якщо ретельно підійти до вибору. Важливо звертати увагу на його вік, технічний стан, можливість перевірки та наявність гарантії. Якщо акумулятор порівняно новий, не має видимих пошкоджень та пройшов тестування, він може стати вигідною альтернативою новій батареї без шкоди для надійності вашого авто.

До слова, раніше експерти пояснили, як зрозуміти, що акумулятор авто скоро «сяде».