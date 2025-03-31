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В Україні з'явилися автомобільні номери нового формату: кому їх видають і скільки це коштує
Нові номери в Україні видають водіям, які переоформлюють транспортний засіб через мобільний застосунок «Дія».
Автомобілі з реєстраційними номерами серії «DI» з’явилися в Україні.
Про це йдеться у повідомленні uamotors.
Нові знаки видають власникам авто, які переоформлюють їх за допомогою мобільного застосунку «Дія».
Отримання нових знаків не є обов’язковим. За бажанням можна залишити старі номери.
Вартість перереєстрації через «Дію» становить 1105 грн, до яких додається оплата доставлення, що підвищує загальну суму приблизно до 1500 грн.
Окрім серії «DI», в Україні також впроваджуються нові реєстраційні номери, а саме:
«ED»,
«DC»,
«PD».
Серії «ED» і «DC» призначені для автомобілів, оформлених через електронний кабінет водія МВС, тоді як «PD» є аналогом «DI» та видається за умови реєстрації авто через «Дію» — у застосунку або на порталі.
Нагадаємо, раніше йшлося про індикатор «EPC» на панелі авто. Фахівці розповіли, про що насправді свідчить цей сигнал.
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