Дивний індикатор «EPC»: про що насправді свідчить цей сигнал на панелі авто

Індикатор EPC в авто — що він означає / © Freepik

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Індикатор «EPC» на панелі авто може горіти лише мить, або ж весь час, що свідчить про несправність авто.

Це розповіли експерти видання "Твоя машина«.

Не всі водії помічають на приладовій панелі свого автомобіля активацію дивного індикатора «EPC». Ба більше, не знають про те, що насправді означає цей сигнал.

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Індикатор «EPC» є не в кожному автомобілі. Зазвичай його можна побачити в автівках, які виробив концерн Volkswagen AG. Означає цей сигнал виявлення проблем в електронній системі автомобіля.

Зазвичай лампочка «EPC» загоряється на мить за відсутності несправностей під час запуску двигуна. Після цього вона гасне і не дає про себе знати до наступного запуску.

Якщо ж індикатор горить тривалий час, це означає, що в електронній системі виявлено неполадки. Найчастіше йдеться про вихід з ладу одного з датчиків.

Індикатор «EPC» також часто вказує на проблеми з паливною системою. Це може бути відмова паливного насоса, витік палива або забруднення паливного фільтра.

«Крім того індикатор попереджає водія про відмову контролера двигуна, проблеми з дросельною заслінкою, іммобілайзером, системою запалювання, вихлопною системою або збій освітлення», — зазначають експерти.

Якщо горить лампочка «EPC» на панелі авто, їздити на ньому можна. Однак, ігнорувати індикатор категорично не рекомендується. Найкраще провести професійну діагностику на СТО.

Нагадаємо і про 5 проблем автомобілістів навесні. Зміна погодних умов, погіршення стану доріг та необхідність технічного обслуговування авто вимагають особливої уваги.

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