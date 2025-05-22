Небезпечно для машини і для вас: 6 ситуацій, коли не можна вмикати кондиціонер

Коли не можна вмикати кондиціонер в авто

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Кондиціонер в авто забезпечує комфорт як водію, так і пасажирам. Проте вмикання системи охолодження у певних умовах може не лише здатно знизити її ефективність, а й призвести до дорогих ремонтів автівки. Експерти назвали 6 ситуацій, коли використання кондиціонера не рекомендовано.

Про це йдеться на mashyna.

Коли не можна вмикати кондиціонер в авто

Температура нижче 0°C

На морозі вмикати кондиціонер в авто експерти не радять.

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«Компресор не розрахований на роботу в таких умовах, особливо якщо в системі накопичилася волога. У деяких випадках це може призвести до обмерзання трубок або пошкодження компресора. Якщо ваш автомобіль не має функції клімат-контролю з підігрівом, краще не ризикувати», — пояснюють фахівці видання.

Одразу після запуску двигуна

Влітку вмикати кондиціонер одразу після запуску двигуна — додаткове навантаження на мотор, що шкодить особливо старим авто. Передусім відкрийте вікна та дозвольте двигуну попрацювати декілька хвилин.

Перегрівання двигуна

Бачите сигнал на приладовій панелі? Не вмикайте кондиціонер. Його робота ще більше навантажить систему охолодження, що може завершитися перегрівом та серйозними наслідками — аж до виходу з ладу головки блоку циліндрів.

Брудні фільтри

Засмічений випарник або старі вентиляційні яи забруднені канали? Тоді у салоні замість прохолоди з’явиться неприємний запах, пліснява або бактерії. Регулярне очищення фільтрів та антибактеріальна обробка — обов’язкова частина техобслуговування.

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Під час руху на високих обертах

Під час інтенсивного розгону або на крутих підйомах кондиціонер може знижувати потужність двигуна, що критично при обгоні чи екстрених маневрах. У таких моментах краще вимкнути охолодження, щоб не втратити динаміку.

Якщо є несправність або витік фреону

Якщо кондиціонер почав шуміти, клацати чи погано охолоджує, можливо, стався витік фреону або зламався компресор. Вмикати таку систему небезпечно — це може лише погіршити ситуацію. У такому випадку негайно зверніться до спеціалістів.

Нагадаємо і про три найнебезпечніші звички водіїв у спекотну погоду.

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