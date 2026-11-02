Opel влаштував «Краш-тест міфів»: старі стереотипи зустрілися з новою реальністю

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Opel запускає в Україні комунікаційну кампанію «Краш-тест міфів», щоб перевірити на міцність стереотипи, які роками супроводжують бренд. «Рано чи пізно кожен автомобіль стає Opel?», «Opel більше не німець?», «Opel ржавіє?», «Opel — застряг в минулому» — знайомі уявлення отримують власний краш-тест, де замість удару об стіну на них чекає зустріч із сучасними автомобілями Opel та конкретними фактами.

Opel змінився. А ваші уявлення про нього?

Частина уявлень про Opel досі родом із минулого: старі моделі, гаражі, іржа, «машина дідуся», практичність без особливих емоцій. Проте автомобільний світ за цей час змінився — і разом із ним змінився Opel. Сьогодні модельний ряд бренду — це сучасні кросовери Grandland, Frontera та Mokka, електрифіковані технології, цифрові рішення, сучасні системи допомоги водієві та нова дизайн-мова Opel. Тому бренд вирішив не просто розповідати, що старі уявлення більше не актуальні, а поставити їх під сумнів.

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«Чи справді те, що ви знаєте про Opel — це про сучасний Opel?» — саме це питання стало відправною точкою локальної рекламної кампанії.

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Чотири міфи — чотири краш-тести

У межах кампанії Opel перевірив чотири поширені міфи про бренд — від жартів про утилізацію автомобілів до сумнівів щодо сучасного дизайну та німецького походження. Кожен міф отримав власний краш-тест — із гумором і фактами.

Міф 01. «Рано чи пізно кожен автомобіль стає Opel»

Opel використовує перероблені матеріали у виробництві автомобілів. Ще у 1990 році бренд почав застосовувати перероблений пластик у компонентах, а сьогодні до серійного виробництва допущено понад 230 його видів. До 95% матеріалів автомобілів Grandland, Frontera та Mokka придатні для повторного використання.

Міф 02. «Opel іржавіє»

Сучасні автомобілі Opel проходять випробування в екстремальних умовах, зокрема з використанням солоної води. Додатковий аргумент — 12 років гарантії від наскрізної корозії кузова.

Міф 03. «Opel був у мого тата»

Сучасний Opel — це сміливий дизайн у філософії Bold and Pure, фірмовий елемент Opel Vizor, що об’єднує фари й логотип в єдину композицію, та продуманий цифровий простір салону за концепцією Digital Detox. Знайомий бренд сьогодні має зовсім інший вигляд.

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Міф 04. «Opel більше не німець?»

Рюссельсгайм залишається домівкою Opel і ключовим центром розробки та інновацій. Тут створюють технології для майбутніх моделей, а Opel Grandland розробили в Німеччині та виробляють на заводі в Айзенаху. Зв’язок бренду з німецькою інженерією залишається незмінним.

Opel не боїться жартувати над собою

Opel обрав сміливий підхід: не ховатися від стереотипів і не намагатися стерти своє минуле. Навпаки — бренд готовий подивитися міфам просто в очі, пожартувати разом із аудиторією та зустрітися зі старими уявленнями віч-на-віч.

Адже сьогодні Opel має достатньо фактів, технологій та реальних продуктів, щоб не виправдовуватися за своє минуле, а перевірити, наскільки воно взагалі описує автомобілі бренду зараз. Саме тому в кампанії гумор привертає увагу, а факти дають причину повірити.

Механіка кампанії побудована навколо серії жартівливих відео, у яких популярні коміки та блогери беруть знайомі міфи про Opel і перевіряють їх на практиці. Вони обігрують стереотипи, їх конкретними аргументами та фактами, демонструючи, якими є автомобілі Opel сьогодні. Кожен ролик — це своєрідний краш-тест застарілого уявлення про бренд.

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До кампанії долучилися брати-близнюки Аміл та Раміль Насірови (з гурту «Курган і Агрегат»), Анастасія Ткаченко, Олександр Громовий і Даніель Салем. А там, де закінчується жарт, починається фактологічний розбір. До кампанії в ролі «руйнівника міфів» також долучився Владлен Мараєв, автор проєкту «Історія без міфів», який допомагає розібратися, де закінчується реальна історія бренду і починаються міфи, що продовжують жити самостійним життям.

Коміки та блогери — жартують над міфами. Владлен Мараєв — розбирає їх без міфів. Opel — відповідає фактами. А водій — може перевірити все сам на тест-драйві.

Не вірте старим міфам. Не вірте й новій рекламі. Просто перевірте самі

«Краш-тест міфів» не закінчується рекламними роликами. Кампанія веде аудиторію від знайомого стереотипу — до актуальної моделі, а від неї — до реального досвіду за кермом.

До кінця жовтня в дилерських центрах Opel можна буде провести власний «краш-тест міфів» — записатися на тест-драйв актуальних моделей бренду та перевірити, наскільки старі уявлення відповідають сучасній реальності. На клієнтів також чекають спеціальні пропозиції на автомобілі Opel, зокрема до 70 000 грн вигода на Grandland, та 40 000 грн на Frontera.

Слідкуйте за публікаціями та руйнуванням міфів на офіційній сторінці Opel в Instagram — https://www.instagram.com/opel.ukraine/

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