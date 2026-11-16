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Для бізнесу, який планує оновлення або розширення автопарку, OPEL Frontera поєднує ключові характеристики практичного корпоративного автомобіля: комфорт для водія та пасажирів, універсальність у щоденній експлуатації, автоматичну трансмісію та сучасне оснащення. А нова бензинова версія Turbo 130 розширює можливості вибору для компаній, які віддають перевагу класичному двигуну внутрішнього згоряння.

Багато простору та технологій за доступною ціною

Одна з головних переваг OPEL Frontera — простір, який отримує водій і пасажири. Довжина автомобіля становить 4 385 мм, колісна база — 2 670 мм. П'ятимісний салон забезпечує комфорт для щоденних поїздок, а багажне відділення має об'єм 460 літрів. Якщо скласти задні сидіння, доступний простір збільшується до 1 600 літрів.

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Автомобіль пропонує оснащення, яке є важливим для комфортної експлуатації корпоративного транспорту. Цифрова панель приладів діагоналлю 10 дюймів доповнена сенсорним HD-екраном мультимедійної системи на 10,25 дюйма. Передбачено підтримку бездротових Apple CarPlay та Android Auto, Bluetooth, навігацію, USB-C порти для передніх і задніх пасажирів та бездротову зарядку смартфона.

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Для комфорту в різні пори року доступні клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і керма, а також електричний обігрів лобового скла. Серед систем безпеки — електронна система стабілізації ESP, допомога під час рушання на підйомі Hill Start Assist, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система попередження про втому водія та моніторинг тиску в шинах. Залежно від комплектації також доступні моніторинг сліпих зон і передні датчики паркування.

Бензиновий Turbo 130 та автоматична коробка передач

OPEL Frontera сьогодні додає вагому перевагу до уже вищезазначених і тепер оснащується бензиновим двигуном 1.2 Turbo третього покоління. Його потужність становить 130 к. с., а максимальний крутний момент — 230 Нм. Двигун працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, що забезпечує зручність керування в умовах міського трафіку та під час тривалих поїздок.

Силова установка належить до оновленого покоління двигунів, близько 70% компонентів якого є новими. Серед технічних рішень — турбокомпресор зі змінною геометрією, система безпосереднього впорскування пального високого тиску, оновлені поршні та блок циліндрів, а також ланцюговий привід газорозподільного механізму.

OPEL Frontera Turbo 130 розганяється до 100 км/год за 9,9 секунди. Заявлена витрата пального в комбінованому циклі становить 6,1 л/100 км за методикою NEDC. Поєднання бензинового двигуна та автоматичної трансмісії може стати практичним рішенням для щоденних робочих маршрутів.

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OPEL Frontera — пропозиція для оновлення корпоративного автопарку

Нова бензинова версія OPEL Frontera 1.2 Turbo 130 к. с. з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач доступна в Україні за ціною від 1 031 000 грн у комплектації Edition.

Нова пропозиція від Frontera пропонує вдале поєднання вартості, простору, технологій та практичності. Це можливість отримати сучасний кросовер із багатим функціональним оснащенням і комфортною автоматичною трансмісією без переходу до вищого цінового сегмента.

Дізнатися більше про умови придбання OPEL Frontera для корпоративного автопарку можна, залишивши запит на консультацію менеджера OPEL.

Переглянути автомобілі, доступні в Україні, комплектації та кольори можна в онлайн-складі OPEL

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