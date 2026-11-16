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ТОП-пропозиція для корпоративних автопарків: бензиновий OPEL Frontera з автоматом — від 1 031 000 грн
OPEL пропонує українському бізнесу нове рішення для корпоративних автопарків — Frontera з бензиновим двигуном 1.2 Turbo потужністю 130 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Вартість моделі стартує від 1 031 000 грн. За цією ціною компанії отримують сучасний п’ятимісний кросовер із просторим салоном, містким багажником, цифровими технологіями та комплексом систем безпеки.
Для бізнесу, який планує оновлення або розширення автопарку, OPEL Frontera поєднує ключові характеристики практичного корпоративного автомобіля: комфорт для водія та пасажирів, універсальність у щоденній експлуатації, автоматичну трансмісію та сучасне оснащення. А нова бензинова версія Turbo 130 розширює можливості вибору для компаній, які віддають перевагу класичному двигуну внутрішнього згоряння.
Багато простору та технологій за доступною ціною
Одна з головних переваг OPEL Frontera — простір, який отримує водій і пасажири. Довжина автомобіля становить 4 385 мм, колісна база — 2 670 мм. П'ятимісний салон забезпечує комфорт для щоденних поїздок, а багажне відділення має об'єм 460 літрів. Якщо скласти задні сидіння, доступний простір збільшується до 1 600 літрів.
Автомобіль пропонує оснащення, яке є важливим для комфортної експлуатації корпоративного транспорту. Цифрова панель приладів діагоналлю 10 дюймів доповнена сенсорним HD-екраном мультимедійної системи на 10,25 дюйма. Передбачено підтримку бездротових Apple CarPlay та Android Auto, Bluetooth, навігацію, USB-C порти для передніх і задніх пасажирів та бездротову зарядку смартфона.
Для комфорту в різні пори року доступні клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і керма, а також електричний обігрів лобового скла. Серед систем безпеки — електронна система стабілізації ESP, допомога під час рушання на підйомі Hill Start Assist, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система попередження про втому водія та моніторинг тиску в шинах. Залежно від комплектації також доступні моніторинг сліпих зон і передні датчики паркування.
Бензиновий Turbo 130 та автоматична коробка передач
OPEL Frontera сьогодні додає вагому перевагу до уже вищезазначених і тепер оснащується бензиновим двигуном 1.2 Turbo третього покоління. Його потужність становить 130 к. с., а максимальний крутний момент — 230 Нм. Двигун працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, що забезпечує зручність керування в умовах міського трафіку та під час тривалих поїздок.
Силова установка належить до оновленого покоління двигунів, близько 70% компонентів якого є новими. Серед технічних рішень — турбокомпресор зі змінною геометрією, система безпосереднього впорскування пального високого тиску, оновлені поршні та блок циліндрів, а також ланцюговий привід газорозподільного механізму.
OPEL Frontera Turbo 130 розганяється до 100 км/год за 9,9 секунди. Заявлена витрата пального в комбінованому циклі становить 6,1 л/100 км за методикою NEDC. Поєднання бензинового двигуна та автоматичної трансмісії може стати практичним рішенням для щоденних робочих маршрутів.
OPEL Frontera — пропозиція для оновлення корпоративного автопарку
Нова бензинова версія OPEL Frontera 1.2 Turbo 130 к. с. з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач доступна в Україні за ціною від 1 031 000 грн у комплектації Edition.
Нова пропозиція від Frontera пропонує вдале поєднання вартості, простору, технологій та практичності. Це можливість отримати сучасний кросовер із багатим функціональним оснащенням і комфортною автоматичною трансмісією без переходу до вищого цінового сегмента.
Дізнатися більше про умови придбання OPEL Frontera для корпоративного автопарку можна, залишивши запит на консультацію менеджера OPEL.
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