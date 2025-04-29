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Автомобілісти склали топ-10 дешевих кросоверів (фото)
Фахівці радять ці бюджетні кросовери купляти на вторинному ринку.
Експерти з авто склали професійний перелік з десяти топових кросоверів, що варто купляти на вторинному ринку. Там є багато практичних машин із пробігом за приємними цінами.
Про це розповіли фахівці WhatCar.
Автомобілісти назвали найкращі вживані кросовери, які можна купити в 2025 році на вторинному ринку.
Автівки перевірені часом та тривалою експлуатацією. Важливо, що ці машини недорогі. Їх можна знайти з цінами трохи більше 13 тис. доларів, що сподобається водіям, які розраховують на середні ціни автівок.
Головні критерії машин у переліку — надійність та практичність. Саме на це покупці найчастіше звертають увагу.
Mazda CX-3
SEAT Arona
Skoda Kamiq
Mini Countryman
Renault Captur
Suzuki Vitara
Skoda Yeti
Suzuki Ignis
Kia Stonic
Hyundai Kona.
Нагадаємо, раніше фахівці назвали “золоту середину”, коли двигун машини працює найефективніше.
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