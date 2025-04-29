Автомобілісти склали топ-10 дешевих кросоверів (фото)

Mazda CX-3 — автівка увійшла до топ-10 бюджетних кросоверів / © newspress.co.uk

Реклама

Експерти з авто склали професійний перелік з десяти топових кросоверів, що варто купляти на вторинному ринку. Там є багато практичних машин із пробігом за приємними цінами.

Про це розповіли фахівці WhatCar.

Автомобілісти назвали найкращі вживані кросовери, які можна купити в 2025 році на вторинному ринку.

Реклама

Renault Captur посів 5 місце у топ 10 бюджетних кросоверів / © Group Renault

Автівки перевірені часом та тривалою експлуатацією. Важливо, що ці машини недорогі. Їх можна знайти з цінами трохи більше 13 тис. доларів, що сподобається водіям, які розраховують на середні ціни автівок.

Головні критерії машин у переліку — надійність та практичність. Саме на це покупці найчастіше звертають увагу.

SEAT Arona увійшов до топ 10 кросоверів за середніми цінами

Mazda CX-3 SEAT Arona Skoda Kamiq Mini Countryman Renault Captur Suzuki Vitara Skoda Yeti Suzuki Ignis Kia Stonic Hyundai Kona.

Skoda Kamiq увійшла до топ 10 кросоверів за помірними цінами / © Skoda

Нагадаємо, раніше фахівці назвали “золоту середину”, коли двигун машини працює найефективніше.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.