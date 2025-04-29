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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Знижки
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94
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Автомобілісти склали топ-10 дешевих кросоверів (фото)

Фахівці радять ці бюджетні кросовери купляти на вторинному ринку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Автомобілісти склали топ-10 дешевих кросоверів (фото)

Mazda CX-3 — автівка увійшла до топ-10 бюджетних кросоверів / © newspress.co.uk

Експерти з авто склали професійний перелік з десяти топових кросоверів, що варто купляти на вторинному ринку. Там є багато практичних машин із пробігом за приємними цінами.

Про це розповіли фахівці WhatCar.

Автомобілісти назвали найкращі вживані кросовери, які можна купити в 2025 році на вторинному ринку.

Renault Captur посів 5 місце у топ 10 бюджетних кросоверів / © Group Renault

Renault Captur посів 5 місце у топ 10 бюджетних кросоверів / © Group Renault

Автівки перевірені часом та тривалою експлуатацією. Важливо, що ці машини недорогі. Їх можна знайти з цінами трохи більше 13 тис. доларів, що сподобається водіям, які розраховують на середні ціни автівок.

Головні критерії машин у переліку — надійність та практичність. Саме на це покупці найчастіше звертають увагу.

SEAT Arona увійшов до топ 10 кросоверів за середніми цінами

SEAT Arona увійшов до топ 10 кросоверів за середніми цінами

  1. Mazda CX-3

  2. SEAT Arona

  3. Skoda Kamiq

  4. Mini Countryman

  5. Renault Captur

  6. Suzuki Vitara

  7. Skoda Yeti

  8. Suzuki Ignis

  9. Kia Stonic

  10. Hyundai Kona.

Skoda Kamiq увійшла до топ 10 кросоверів за помірними цінами / © Skoda

Skoda Kamiq увійшла до топ 10 кросоверів за помірними цінами / © Skoda

Нагадаємо, раніше фахівці назвали “золоту середину”, коли двигун машини працює найефективніше.

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