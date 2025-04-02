Де зберігати покришки / © Pixabay

Реклама

Автомобільні шини зберігати на балконі небезпечно, передусім для здоров’я мешканців квартири.

Про це йдеться у дослідженні Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC), передає ”Автопілот”.

Автомобільна гума містить шкідливі хімічні речовини, зокрема ароматичні масла, бензопірен, цинк. Мікрочастинки, які утворюються під час експлуатації покришок, є найнебезпечнішими для здоров’я. Ці часточки осідають у протекторі та пористих шарах гуми, легко потрапляють у повітря, а в разі вдихання можуть пошкоджувати легені та проникати у кров.

Реклама

Дослідження ще 2003 року показали, що серед працівників шинного виробництва рівень захворювань дихальної та кровоносної систем удесятеро перевищував середній. Тож не дивно, що зберігати шини в житлових приміщеннях заборонено, особливо поряд із продуктами.

Відкритий балкон для зберігання шин однозначно не підходить, адже гума не любить ультрафіолет, вологу й перепади температур. Такі умови призводять до її старіння, втрати еластичності та розтріскування.

Правила зберігання шин

Приміщення для зберігання шин має бути сухим і добре вентильованим, найкраще — без герметичних склопакетів, інакше повітря застоюється.

Колеса мають бути чистими, сухими та запакованими в мішки або чохли.

Поблизу від автомобільних шин не має бути харчових продуктів чи джерел тепла (обігрівачів, батарей).

Небажано зберігати шини на бетоні з масляними плямами або залишками паливно-мастильних матеріалів.

Автомобільні колеса з профілем до 205 мм можна зберігати горизонтально — складеними в стопку висотою до 2 м. Для ширших покришок це не підходить: через тиск вони можуть деформуватися. У такому разі потрібні вертикальні стелажі з опорами.

Щомісяця треба перевертати шини, щоб уникнути деформації в місцях контакту.

Нагадаємо, раніше автомеханік і блогер Скотті Кілмер пояснив, чим небезпечне ігнорування звуків шкрябання під час гальмування — це може бути ознакою критичного зношення гальмівних колодок.

Читайте також