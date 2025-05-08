Тенісні м’ячики в автівках: автомеханік застеріг водіїв від популярного лайфгаку (фото)

Навіщо водії вставляють тенісні м’ячі в пружини свого авто

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Часто атомобілісти вкладають м’ячики для тенісу в пружини підвіски машини.

Експерти розповіли SUV News, навіщо водії це роблять і на що це впливає.

Фахівець наголосив, що популярність і поширеність лайфгаку з м’ячиками для тенісу в пружині підвіски машини., використовувати його категорично не рекомендується.

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Водії легкових автівок, які регулярно перевозять вантажі, намагаються так відстрочити загибель зношеної підвіски.

Практика показує, що якщо розмістити всередині штатних пружин тенісні м’ячі, то це дасть змогу частково відновити амортизацію і запобігти контакту днища автомобіля з дорогою під час проїзду нерівною дорогою.

«Цей народний метод справді може продовжити ресурс ходової частини в 1,5-2 рази залежно від стилю водіння та умов експлуатації», — визнає фахівець.

М’ячики у підвісці

Чому м’ячик у підвісці небезпечний

При цьому він звертає увагу водіїв на той факт, що ця хитрість є небезпечною і не може бути альтернативою професійному ремонту підвіски. Використання тенісних м’ячів замість пружин не дає змоги забезпечувати належну амортизацію, що погіршує керованість авто і безпеку руху.

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До того ж спортивні снаряди просто не розраховані на таке навантаження і можуть луснути в будь-який момент. Якщо це станеться під час руху на високій швидкості, то різка втрата контролю над авто може призвести до ДТП, пояснює експерт.

«Якщо ви не готові до повноцінного ремонту або заміни підвіски, механік рекомендує більш безпечний, хоч і не такий дешевий спосіб — встановлення пневмобалонів. Останні дають водієві можливість самостійно регулювати дорожній просвіт. Це дасть змогу знизити навантаження на підвіску і перевозити важчі вантажі», — пише автор.

Механік рекомендує суворо дотримуватися обмежень щодо допустимого навантаження на автомобіль.

«Якщо ви будете перевищувати допустиму споряджену масу, це може спровокувати більш серйозні несправності і створити аварійну ситуацію на дорозі», — додав він.

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, як водії «вбивають» акумулятор за тиждень

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