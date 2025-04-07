- Дата публікації
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- Авто Тюнінг
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У Львові зафіксовано рекорд — водій проїхав 1 млн км майже без ремонту автівки (фото)
Підприємець придбав машину у новому стані та від самого початку використовував для роботи щодня і усюди.
У Львові власник автівки Mitsubishi Pajero Wagon 2007 року випуску подолав один млн км, що є документально підтвердженим фактом.
Про це йдеться у повідомленні autoportal.ua.
Львів’янин придбав машину у новому стані та від самого початку використовував для роботи. Автівка долала кілометри як трасою, так і сільськими дорогами. Щороку під час техогляду фіксувався пробіг, тож інформація про мільйон кілометрів має документальне підтвердження.
«Під капотом цього автомобіля — 3,2-літровий турбодизельний двигун 4M41 потужністю 170 к.с., що працює у парі з 5-ступеневим автоматом. Двигун заводський, капітальний ремонт не проводився, і досі перебуває в робочому стані. Автомобіль не димить, не витікає олива, мотор працює рівно», — йдеться у повідомленні джерела.
Під час експлуатації автівку лише планово обслуговували: замінювали ремені, ролики, фільтри, мастила, а також витратні елементи ходової частини — амортизатори, втулки стабілізатори, гальмівні колодки.
«Декілька разів міняли комплект зчеплення, але в межах очікуваного ресурсу», — додали експерти порталу.
Кузов теж зберігся в хорошому стані — без значної корозії, що теж показово, зважаючи на вік та пробіг автомобіля. Повний привід Super Select 4WD продовжує справно працювати. Автомобіль досі експлуатується і не збирається на пенсію. За словами власника, він не планує продавати Pajero.
Нагадаємо, раніше йшлося про сигнал «Check Engine» в автомобілі. Фахівці нагадали, що індикатор перевірки двигуна є обов’язковим попередженням про викиди.
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