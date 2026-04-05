Яким транспортом можна керувати без водійських прав в Україні

В Україні не всі транспортні засоби вимагають водійське посвідчення.

Електросамокати потужністю до 350 Вт вважаються побутовими засобами та не потребують реєстрації / © УНІАН

За кермування без водійських прав у більшості випадків передбачений штраф. Утім, є категорії транспорту, на яких можна їздити навіть без посвідчення.

Зокрема:

  • велосипед з акумулятором і без

  • електросамокат

  • скутери з малою потужністю

Самокати до 350 Вт вважаються побутовими — їх не потрібно реєструвати або отримувати дозвіл на керування. Вони вважаються безпечними для тротуарів і велодоріжок, якщо не перевищують швидкість 25 км/год.

Для керування велосипедом в Україні водійське посвідчення не потрібне, і такий транспорт не підлягає реєстрації. Велосипед вважається простим засобом пересування, який не належить до механічних транспортних засобів.

Проте це не звільняє велосипедистів від обов’язку дотримуватися Правил дорожнього руху. Велосипедисти — повноцінні учасники дорожнього руху і зобов’язані діяти відповідно до правил, визначених у розділі 6 ПДР України.

Згідно з положеннями статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особа не може показати поліцейському водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспорту, то на неї чекає штраф у розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів, або ж 425 грн.

Нагадаємо, в Україні на тлі дії нового закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності суттєво зросла вартість полісів. Це призвело до того, що частина водіїв почала ігнорувати вимогу закону, відмовляючись від купівлі «автоцивілки».

