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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Закон
Кількість переглядів
154
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2 хв

Хто може отримати посвідчення водія в Україні: все про право керування машиною

Як скласти іспити у сервісному центрі МВС та які документи потрібні для цього — повна інформація щодо отримання водійського посвідчення в Україні.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хто може отримати посвідчення водія в Україні: все про право керування машиною

Водійські права в Україні - що відомо

Отримати посвідчення водія в Україні може людина старшого віку за умови відсутності медичних протипоказань, а щодо мінімального віку, то законодавством передбачено отримання права на керування транспортним засобом від 16 років, проте є важливе уточнення.

Про це йдеться у законі України "Про дорожній рух”.

Від 16 років можливо проходити навчання та отримати посвідчення водія. Але це стосується транспортних засобів лише категорій А та А1, тобто мопедом чи мотоциклом. Керування вантажівкою з причепом можливо від 19 років, а тролейбусом чи трамваєм — з 21-го.

Право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

  • 16 років — категорії А1, А;

  • 18 років — категорії В1, В, С1, С;

  • 19 років — категорії BE, C1E, СЕ;

  • 21 років — категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Як отримати посвідчення водія

Щоби отримати офіційний документ майбутньому водієві слід діяти за наступною схемою:

  • опанувати правила дорожнього руху відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Це можливо зробити як самостійно, так і в акредитованому навчальному закладі;

  • скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після успішного складання тестування, кандидат у водії проходить практичну підготовку в автошколі, складає внутрішній практичний іспит;

  • скласти іспит в сервісному центрі МВС. Шанси успішно скласти іспит з першого разу невисокі.

Документи для складання іспитів у сервісному центрі МВС: перелік

Для того, щоби майбутнього водія допустили до іспитів в центрі МВС потрібно зібрати наступні документи:

  • паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом із довідкою про місце проживання);

  • медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом обраної категорії;

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  • наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Скільки коштують іспити в сервісному центрі МВС

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 250 грн, а практичного — 420 грн. Послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Нагадаємо, ігнорування попередження про обмеження може призвести до позбавлення прав на 6 місяців. Йдеться про те, що законодавство дозволяє тимчасово вилучати водійські посвідчення в осіб, які не сплачують аліменти.

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