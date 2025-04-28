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- Авто Закон
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На якій швидкості авто споживає мінімум пального — експертна думка
Названо “золоту середину”, коли двигун машини працює найефективніше.
Експерти назвали швидкісний режим, що допомагає економити пальне.
Про це пише "Автопілот" із посиланням на думку експертів.
Різниця витрати пального на трасі та інших дорогах вочевидь різна. Головна причина цього — швидкість руху автівки.
«Існує певний швидкісний режим, який є найбільш вигідним для двигуна з точки зору економії пального. Це так звана „золота середина“, коли двигун працює найефективніше», — йдеться у поясненні.
Для більшості легкових автомобілів оптимальний діапазон швидкості, при якому споживання палива мінімальне, становить 80-95 км/год. На цих швидкостях двигун, як правило, працює в зоні максимального крутного моменту, використовуючи паливо найраціональніше.
Водночас, опір повітря, який зростає з квадратом швидкості, ще не стає головним чинником, що змушує двигун працювати з перевантаженням.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що водій без окулярів може отримати 16 тис. грн штрафу на території Польщі.
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