Коли автомобіль споживає мінімум пального / © autotheme.info

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Експерти назвали швидкісний режим, що допомагає економити пальне.

Про це пише "Автопілот" із посиланням на думку експертів.

Різниця витрати пального на трасі та інших дорогах вочевидь різна. Головна причина цього — швидкість руху автівки.

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«Існує певний швидкісний режим, який є найбільш вигідним для двигуна з точки зору економії пального. Це так звана „золота середина“, коли двигун працює найефективніше», — йдеться у поясненні.

Для більшості легкових автомобілів оптимальний діапазон швидкості, при якому споживання палива мінімальне, становить 80-95 км/год. На цих швидкостях двигун, як правило, працює в зоні максимального крутного моменту, використовуючи паливо найраціональніше.

Водночас, опір повітря, який зростає з квадратом швидкості, ще не стає головним чинником, що змушує двигун працювати з перевантаженням.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що водій без окулярів може отримати 16 тис. грн штрафу на території Польщі.

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