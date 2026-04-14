ТСН у соціальних мережах

Намалював техпаспорт у Photoshop і попався на блокпості: який штраф суд призначив львів’янину

Чоловік зі Львівщини виготовив фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто у графічних редакторах. Суд визнав його винним і призначив штраф.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Намалював техпаспорт у Photoshop і попався на блокпості: який штраф суд призначив львів’янину

Mercedes Фото ілюстративне / © motor1.com

Суд Закарпатської області виніс вирок чоловікові зі Львівщини, який самостійно виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію автомобіля Mercedes-Benz CLS 320 CDI. За скоєне йому призначили грошовий штраф.

Про це йдеться у вироку Великоберезнянського районного суду Закарпатської області.

Як встановив суд, обвинувачений є уродженцем Львівської області, учасник бойових дій та особа з інвалідністю ІІ групи — раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Восени 2024 року у Львові він створив фальшивий техпаспорт на автомобіль із литовською реєстрацією.

За даними справи, чоловік знайшов у мережі шаблон документа та відредагував його за допомогою графічних і текстових редакторів, зокрема Adobe Photoshop, Figma та Microsoft Word. Після цього він надрукував підробку на пластиковій картці, щоб використовувати її під час керування авто в Україні.

Порушення викрили 20 лютого 2025 року на блокпості «Ужок» на Закарпатті. Під час перевірки документів водій надав правоохоронцям підроблене свідоцтво. Експертиза згодом підтвердила, що документ не відповідає встановленим стандартам, а в сервісному центрі МВС зазначили, що такий техпаспорт не видавався, а автомобіль із зазначеними номерними знаками відсутній у реєстрах.

У суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що отримав автомобіль у вересні 2024 року від благодійної організації як гуманітарну допомогу, однак не зміг офіційно зареєструвати його на себе. Саме це і стало причиною виготовлення підробленого документа.

Що загрожує за підроблений техпаспорт

Суд визнав його винним і призначив штраф у розмірі 8 500 гривень.

Ба більше, чоловік має відшкодувати понад 2,3 тисячі гривень витрат на експертизу. Водночас автомобіль суд постановив повернути власнику.

Нагадаємо, поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) залишається ключовою вимогою для кожного українського водія цьогоріч.

Відсутність «автоцивілки» не лише загрожує штрафом, а й покладає повну фінансову відповідальність на винуватця у разі аварії.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
