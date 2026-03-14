Штрафи за порушення ПДР 2026 року: скільки доведеться заплатити водіям

Несплата штрафу призводить до подвоєння суми / © Pixabay

Реклама

Штрафи за порушення ПДР 2026 року в Україні варіюються від 340 гривень до понад 50 000 гривень залежно від порушення.

Про це повідомив «Довідник водія»

Розмір фінансового покарання за перевищення швидкості безпосередньо залежить від показників зафіксованого порушення.

Реклама

За прискорення на понад 20 км/год призначається штраф у розмірі 340 грн. На міжнародних трасах за кордоном подібні порушення коштують набагато дорожче, проте в Україні діють фіксовані національні тарифи.

Значно суворіші заходи застосовуються у випадках, коли стрілка спідометра долає дозволену межу на понад 50 км/год. У таких ситуаціях сума адміністративного стягнення зростає до 1700 грн.

Відсутність водійського посвідчення

Розмір штрафу залежить від ситуації:

Забули права вдома — 425 гривень

Немає чинного посвідчення — 3 400 гривень

Керування після позбавлення прав — 20 400 гривень за перше порушення, 40 800 гривень за повторне

Керування у нетверезому стані

Перший випадок — 17 000 гривень + позбавлення прав на 1 рік

Другий раз протягом року — 34 000 гривень + позбавлення прав на 3 роки

Третій — 51 000 гривень з конфіскацією автівки

Що буде, якщо не сплатити штраф

Якщо ви не сплатите штраф протягом 15 днів, сума автоматично подвоюється. Після цього справу передають до Державної виконавчої служби, що тягне за собою додаткові проблеми:

Реклама

блокування банківських рахунків

арешт майна

виконавчий збір (не менше 10% від суми)

обмеження виїзду за кордон

