Тест з ПДР на перехресті: подивіться на фото і дайте відповідь, хто проїде першим

Тест для водіїв

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Дайте відповідь, водій якого з автомобілів має перевагу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала «Школа Авто».

Оберіть один з варіантів відповідей:

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Водій зеленого автомобіля.

Водій синього автомобіля.

Розʼїдуться за домовленістю.

Розберемо завдання

На перехресті водій синього автомобіля проїжджає прямо, а водій зеленого — повертає ліворуч.

Тест для водіїв

Перехрестя обладнане світлофорами й наразі для обох водіїв увімкнений зелений сигнал. Великою помилкою буде вважати, що якщо обоє водіїв рухаються на зелений, то роз’їхатися вони мають за знаками пріоритетів 2.1 «Дати дорогу» та 7.8 «Напрямок головної дороги», згідно з якими на другорядній дорозі перебуває синя машина.

Нагадаємо про пункт 8.3 ПДР: «Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету».

Отже, знаки пріоритетів у цьому випадку не працюють, тому читаємо пункт 16.6 ПДР:

«Повертаючи ліворуч або розвертаючись за зеленого сигналу основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч», — йдеться на порталі.

Таким чином, водій зеленого авто має поступитися водієві синього.

Правильна відповідь №2

Нагадаємо, раніше йшлося про те, які електромобілі стали найпопулярнішими в березні.

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