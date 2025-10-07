Водіям загрожує штраф за непомітну позначку у правах: кого це стосується

Водійські права / © ТСН.ua

В Україні почали видавати нові посвідчення водія зі спеціальною позначкою "78", яка має важливі юридичні наслідки. Водії, які складали іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач (АКПП), можуть керувати лише такими машинами.

Про це розповідає UAMotors.

Якщо ж власника прав із такою позначкою поліція зупинить за кермом авто на "механіці", це буде розцінено як керування без відповідної категорії.

Наслідки порушення

За ігнорування обмеження, позначеного кодом "78", водієві загрожує штраф у розмірі 3400 гривень.

Багато водіїв не усвідомлюють, що керування автомобілем з механічною коробкою передач у цьому випадку є прямим порушенням закону. Дехто свідомо йде на ризик, щоб уникнути повторного складання іспиту, проте в разі виявлення порушення слід бути готовим не лише до значного штрафу, а й до можливого позбавлення водійських прав.

Що ще змінилося у посвідченнях

Нові документи, що видаються в Україні, мають підвищений рівень захисту від підробки: вони містять мікротекст, голограму та змінене тло.

Крім того, у майбутньому посвідчення можуть містити додаткову важливу інформацію про водія, зокрема:

групу крові;

згоду на посмертне донорство (за бажанням власника).

Нагадаємо, в Україні водіїв попереджають про суворіші вимоги до стану запасних коліс. Як повідомляють у поліції, навіть запаска, якою жодного разу не користувалися, але якій понад п’ять років, може стати підставою для штрафу.