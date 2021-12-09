Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх замовлень на 100 мільйонів доларів

Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх замовлень на 100 мільйонів доларів

Новинка нагадує повноцінний будинок, який завжди під рукою.

Як ми всі прекрасно знаємо, Tesla Cybertruck, презентований Ілоном Маском у 2019 році так і не з’явився на світ. Та не дивлячись на це, автомобіль вже отримав модифікацію у вигляді складаного будинку від компанії Stream It.

Кількість попередніх замовлень на грудень перевищив 100 мільйонів доларів. На YouTube-каналі CyberLandr показали відео, як працює новинка.

Компанія Stream It продає будинок за 49 995 доларів (приблизно 1 359 864 грн). Ну і звісно майже стільки ж треба буде заплатити за сам Tesla Cybertruck у базовій комплектації. Більш ніж 2000 людей оформили замовлення та внесли депозит у розмірі від 3000 до 5000 доларів.

CyberLandr – це конструкція, яка у зібраному стані вміщається у кузов Tesla Cybertruck, а коли її розвертаєш – вона перетворюється на повноцінний невеличкий будинок. В ньому є – кухня, спальня та навіть робочий кабінет. З електрикою допомагає сонячна панель інтегрована в дах модуля, яка видає до 500 Вт.

Це не перша компанія, яка створила додаток до популярного електропікапу. Наприклад, у листопаді компанія FORM представила своє бачення кемпінгу Cybertruck: складаний житловий модуль, який також розміщається у кузові, але в розгорнутій формі вона не втглядає, як надбудова, а є окремим житловим блоком з площею 6,6 квадратних метрів.

Та поки компанія Tesla врешті решт запустить виробництво Cybertruck, можливо з’явиться ще багато різних аксесуарів.

Нагадаємо, що Tesla Cybertruck отримає версію з чотирма двигунами та активне шасі.