Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх замовлень на 100 мільйонів доларів

Новинка нагадує повноцінний будинок, який завжди під рукою.
Як ми всі прекрасно знаємо, Tesla Cybertruck, презентований Ілоном Маском у 2019 році так і не з’явився на світ. Та не дивлячись на це, автомобіль вже отримав модифікацію у вигляді складаного будинку від компанії Stream It.
Кількість попередніх замовлень на грудень перевищив 100 мільйонів доларів. На YouTube-каналі CyberLandr показали відео, як працює новинка.
Компанія Stream It продає будинок за 49 995 доларів (приблизно 1 359 864 грн). Ну і звісно майже стільки ж треба буде заплатити за сам Tesla Cybertruck у базовій комплектації. Більш ніж 2000 людей оформили замовлення та внесли депозит у розмірі від 3000 до 5000 доларів.
CyberLandr – це конструкція, яка у зібраному стані вміщається у кузов Tesla Cybertruck, а коли її розвертаєш – вона перетворюється на повноцінний невеличкий будинок. В ньому є – кухня, спальня та навіть робочий кабінет. З електрикою допомагає сонячна панель інтегрована в дах модуля, яка видає до 500 Вт.
Це не перша компанія, яка створила додаток до популярного електропікапу. Наприклад, у листопаді компанія FORM представила своє бачення кемпінгу Cybertruck: складаний житловий модуль, який також розміщається у кузові, але в розгорнутій формі вона не втглядає, як надбудова, а є окремим житловим блоком з площею 6,6 квадратних метрів.
Та поки компанія Tesla врешті решт запустить виробництво Cybertruck, можливо з’явиться ще багато різних аксесуарів.
Нагадаємо, що Tesla Cybertruck отримає версію з чотирма двигунами та активне шасі.