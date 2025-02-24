Автолюбитель змайстрував унікальний пристрій для маскування номера (фото)

У Баварії на трасі А3 поліція зупинила вантажівку, що рухалася зі швидкістю 112 км/год, перевищуючи встановлений ліміт у 90 км/год. Водій, ймовірно, вимкнув обмежувач швидкості, щоб пришвидшити маршрут. Крім того, правоохоронці звернули увагу на погано читаємий номерний знак.

Про це пише Автотема.

Правоохоронці встановили, що водій навмисно обладнав свій транспортний засіб системою для приховування реєстраційного номера. За допомогою мотузки він міг змінювати кут нахилу номерної пластини в ручному режимі, особливо в місцях контролю швидкості та підозрілих ситуаціях на дорозі.

Зафіксована поліцією швидкість 112 км/год була не максимальною – тахограф показав, що водій подекуди розганявся до 124 км/год. Окрім адміністративного штрафу у значному розмірі, йому загрожує кримінальна справа за маніпуляції з номерним знаком.

Прилад, якій вигадав водій / Фото: Polizei Mittelfranken

Прилад, якій вигадав водій / Фото: Polizei Mittelfranken

Прилад, якій вигадав водій / Фото: Polizei Mittelfranken

Прилад, якій вигадав водій / Фото: Polizei Mittelfranken

Окрім перевищення швидкості та маніпуляцій із номерним знаком, поліція зафіксувала ще одне порушення – водій вичерпав допустимий ліміт часу за кермом. Через це йому заборонили продовжувати рух і змусили зробити обов’язкову перерву для відпочинку згідно з нормами ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Рада ухвалила нову заборону для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити.

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