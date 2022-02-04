Автоматичні системи контролю уваги водіїв визнані неефективними – дослідження

Більшість систем контролю за увагою дуже легко обдурити.

Більшість сучасних автомобілів з заводу оснащують різними системами допомоги водію. Одна з них – це система контролю уваги водія.

Та як виявилося, експерти з Асоціації автомобілістів Америки дійшли до висновку, що ця система зовсім не дієва та не несе ніякої користі. Про це повідомляє видання Autoevolution.

Автовиробники наразі використовують два типу моніторингу за увагою – це на основі камери та керма. Перша спостерігає за рухом очей та фіксує, якщо очі закриті на тривалий проміжок часу, а інший реєструє всі рухи керма і якщо їх стає менше, або вони взагалі припинились, тоді є ризик відсутності уваги водія.

Для того, щоб вимірювання було точним, було вирішено взяти на тестування чотири автомобілі, по два з кожним типом системи. Системи відеоспостереження були представлені Subaru Forester 2021 з EyeSight і Driver Focus, а також Cadillac Escalade 2021 з Super Cruise. Тим часом, у таборі контролю за кермовим колесом протестували Tesla Model 3 2020 з автопілотом і Hyundai Santa Fe 2020 з системою допомоги при керуванні на шосе.

Всі автомобілі оснащено автономією другого рівня. В цій системі потрібно, щоб водій постійно приймав участь у керуванні автомобіля та спостерігав за трафіком, для цього система повинна відслідковувати увагу людини.

Система на основі камери швидше “побачила” відсутність уваги водія, оскільки технології знадобилося в середньому менше десяти секунд, щоб Cadillac та Subaru помітили, що водій відпустив кермо або відвів погляд від дорожньої ситуації. Також, що не менш важливо, системи з камерою комплектуються інфрачервоними давачами, тож вони ефективні навіть вночі.

Та не дивлячись на те, що система непогано реагує на відсутні уваги, експерти вважають, що 10 секунд вистачить для того, що автомобіль потрапив в аварію.

Відносно системи контролю керма, то попередження надходить у середньому приблизно через одну хвилину. При швидкості 100 км/год - це означає близько 9,66 км без керування. Цей тип системи легко обдурити, а це означає, що водій може проїхати ще далі, не контролюючи кермо, тому його ефективність доволі низька.

Саме тому в асоціації пропонують автовиробникам попрацювати над цими системами, щоб обдурити їх було важче і автомобілі стали безпечнішими.

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