Автомеханік назвав головну проблему всіх китайських авто: подробиці

Китайські автомобілі стрімко завойовують серця водіїв завдяки привабливому ціннику та розкішному оснащенню. Лише за перші 10 місяців 2025 року продажі нових брендів із КНР зросли в дев’ять разів. Проте за блискучим фасадом ховається серйозна загроза для власників.

Про це пише Express.

Засновник компанії Mouths Motor Company Джейсон Макманус попереджає: головна проблема полягає не в якості збірки, а у відсутності інфраструктури для ремонту. Більшість китайських марок є занадто новими для європейського ринку.

«Найбільша проблема зараз — це доступ до інформації, навчання та запчастин. Незалежним автосервісам часто не вистачає повної технічної інформації та стабільних поставок запчастин на вторинному ринку», — наголосив механік.

Через брак технічних даних та логістичні складнощі терміни перебування автомобіля на СТО можуть бути значно довшими, ніж у випадку з відомими європейськими чи японськими марками. Власники можуть тижнями чекати на банальну деталь, яку просто неможливо знайти у місцевих постачальників.

Хоча фахівці KwiKit зазначають, що з часом ситуація може покращитися, наразі все залежить від стабільності міжнародних торговельних відносин. Якщо ланцюжки постачання будуть порушені, ремонт китайського авто стане неможливим.

Поради водіям перед купівлею

Експерти закликають покупців не лише звертати увагу на копії Range Rover чи Lamborghini за пів ціни, а й перевіряти наявність офіційних сервісних центрів у своєму регіоні. Без доступу до спеціалізованого навчання механіки на звичайних СТО просто не зможуть надати кваліфіковану допомогу сучасним китайським електромобілям.

