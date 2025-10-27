Автомеханік назвав помилку, яка перетворює 95-й бензин у баку на 92-й

Заправляння авто / © Associated Press

Багато водіїв вважають, що якість пального залежить лише від заправки, однак октанове число може знизитися вже безпосередньо у баку автомобіля. Іноді бензин А-95 буквально «старіє», перетворюючись на А-92.

Про це пише видання «Твоя машина».

Механік із понад 20-річним досвідом Сергій Гончар пояснив, що головна причина цього явища — випаровування присадок.

«У 95-му бензині близько десяти відсотків становить метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ). Це летка речовина, яка починає випаровуватись уже при тридцяти градусах», — каже фахівець.

У спеку температура кузова може сягати понад 50 °C. Якщо паливний бак нагрівається, а кришка закрита нещільно або вентиляційна система пошкоджена, пари МТБЕ просто виходять назовні. У результаті пальне втрачає октанове число, двигун починає працювати жорсткіше, а під час розгону виникає детонація.

«Ми не раз бачили машини, у яких водій залишив половину бака на літо, а через місяць мотор почав „гуркотіти“. Аналіз показав, що октанове число впало до рівня А-92», — додає Гончар.

Експерти радять підтримувати рівень палива не нижче двох третин бака, щоб мінімізувати контакт із повітрям. Заправляти авто варто у вечірній або нічний час, коли метал не перегрітий. Також слід переконатися, що кришка бака закручується щільно та не має пошкоджень ущільнювача.

Такі, на перший погляд, дрібниці можуть серйозно вплинути на роботу двигуна. Особливо це стосується автомобілів, розрахованих лише на бензин А-95 — у таких випадках зниження октанового числа може призвести не лише до втрати потужності, а й до дорогого ремонту.

До слова, експерти стверджують: заправка преміум-бензином (А-98, А-100) звичайного авто є марною тратою грошей, оскільки сучасні двигуни не стають від цього потужнішими чи економнішими. Водночас заправка бензином із нижчим октановим числом (наприклад, А-92 замість А-95) може спричинити детонацію, перегрів і зниження потужності.