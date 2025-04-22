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Автомеханік розкрив головні причини поломок АКПП: це здивує водіїв
Майстер із багаторічним досвідом розповів про найпоширеніші помилки, які призводять до передчасного зносу «автомата».
Більшість нових автомобілів сьогодні оснащуються автоматичною коробкою передач (АКПП), що вважається зручнішою в керуванні. Втім, досвідчені автомеханіки попереджають: така трансмісія потребує особливої уваги з боку водія.
Про це повідомляє SUV News.
Перше, на що варто звернути увагу — це стиль водіння. «Агресивний старт з місця» — один з головних ворогів АКПП. Такий спосіб розгону створює надмірне навантаження на гідротрансформатор і фрикційні елементи коробки передач.
Також серйозної шкоди завдає «агресивна їзда» — різкі прискорення і гальмування провокують перегрів та прискорений знос деталей.
Окрему небезпеку становить пробуксовка — трансмісія може неправильно визначити, чи рухається автомобіль, чи колесо просто крутиться на місці. Це призводить до перегріву та механічного пошкодження вузлів.
Ще одна критична помилка — буксирування. Якщо автомобіль тягнуть зі швидкістю понад 30 км/год або на дистанції більше 30 км, ризик перегріву та виходу з ладу коробки передач суттєво зростає.
Механік наголосив також на важливості прогріву трансмісії в холодну пору року, адже холодне масло циркулює гірше, що загрожує неповноцінним змащенням деталей.
Крім того, водіям варто дотримуватися інтервалів заміни трансмісійного мастила, використовувати ручне гальмо на схилах і уникати перевезення перевантажених причепів.
Нагадаємо, сучасний автомобіль не вимагає складної підготовки під час зміни сезону, якщо регулярно проводити його техогляд та міняти оливу. Однак деякі процедури потрібно провести обов’язково.