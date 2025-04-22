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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Автомеханік розкрив головні причини поломок АКПП: це здивує водіїв

Майстер із багаторічним досвідом розповів про найпоширеніші помилки, які призводять до передчасного зносу «автомата».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомеханік назвав помилки, які найчастіше вбивають автоматичну коробку передач

Автомеханік назвав помилки, які найчастіше вбивають автоматичну коробку передач / © pixabay.com

Більшість нових автомобілів сьогодні оснащуються автоматичною коробкою передач (АКПП), що вважається зручнішою в керуванні. Втім, досвідчені автомеханіки попереджають: така трансмісія потребує особливої уваги з боку водія.

Про це повідомляє SUV News.

Перше, на що варто звернути увагу — це стиль водіння. «Агресивний старт з місця» — один з головних ворогів АКПП. Такий спосіб розгону створює надмірне навантаження на гідротрансформатор і фрикційні елементи коробки передач.

Також серйозної шкоди завдає «агресивна їзда» — різкі прискорення і гальмування провокують перегрів та прискорений знос деталей.

Окрему небезпеку становить пробуксовка — трансмісія може неправильно визначити, чи рухається автомобіль, чи колесо просто крутиться на місці. Це призводить до перегріву та механічного пошкодження вузлів.

Ще одна критична помилка — буксирування. Якщо автомобіль тягнуть зі швидкістю понад 30 км/год або на дистанції більше 30 км, ризик перегріву та виходу з ладу коробки передач суттєво зростає.

Механік наголосив також на важливості прогріву трансмісії в холодну пору року, адже холодне масло циркулює гірше, що загрожує неповноцінним змащенням деталей.

Крім того, водіям варто дотримуватися інтервалів заміни трансмісійного мастила, використовувати ручне гальмо на схилах і уникати перевезення перевантажених причепів.

Нагадаємо, сучасний автомобіль не вимагає складної підготовки під час зміни сезону, якщо регулярно проводити його техогляд та міняти оливу. Однак деякі процедури потрібно провести обов’язково.

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