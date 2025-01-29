Автомийник назвав помилки водіїв, які знищують кузов машини

Насамперед фахівець звернув увагу на використання брудної ганчірки під час миття авто.

Миття автомобіля важливе не тільки з естетичної точки зору, а й для збереження ресурсу транспортного засобу. За систематичне порушення правил виконання процедури можна жорстко поплатитися.

Досвідчений автомийник розповів про типові помилки водіїв, які, без перебільшення, знищують кузов машини, передає український автомобільний ресурс "Твоя машина".

Насамперед фахівець звернув увагу на використання брудної ганчірки під час миття авто. Навіть якщо зовні вона виглядає чистою, але на своїй поверхні містить дрібні піщинки, то це може призвести до появи мікроподряпин на лакофарбовому покритті. Жодних жорстких абразивних елементів на ганчірці, губці або щітці бути не повинно.

Найкраще, за словами автомийника, використовувати спеціальну піну, яка розчиняє будь-які забруднення протягом кількох хвилин. Потім усе це змивається під напором води.

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