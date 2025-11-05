Автомобіль може загорітися будь-де: інженери розповіли, як цього уникнути

Вогнегасник / © УНІАН

Реклама

Днями в Запоріжжі зайнявся автомобіль. Причини займання спершу встановити не вдалося, але такі випадки не поодинокі. Машини горять не лише після аварій — полум’я може з’явитися навіть на парковці чи трасі.

Про це пише «Твоя Машина».

Інженер-механік Іван Чайка, який понад 20 років працює у київському автосервісі, пояснює:

Реклама

«Найчастіше авто загоряються через недбалість. Люди не стежать за проводкою, течами, станом акумулятора. Іскра в поєднанні з маслом — і маємо пожежу».

Одна з найпоширеніших причин займання — перегрів двигуна. Якщо вентилятор або помпа виходять з ладу, температура під капотом стрімко зростає. Гарячі рідини можуть потрапити на дроти чи метал, спричинивши миттєве займання.

Рятувальники радять негайно зупиняти авто, якщо стрілка температури входить у червону зону.

За даними Управління пожежної безпеки США, майже половина випадків займання пов’язана з технічними несправностями. Старі шланги, потерті дроти та плями мастила під капотом — це перші ознаки небезпеки.

Реклама

Проблеми з електрикою — ще один частий винуватець пожеж.

Майстер-електрик Сергій Лисенко згадує: «Бачив, як після встановлення несертифікованої акустики машина спалахнула через тиждень».

Неправильне підключення обладнання чи стара батарея можуть викликати коротке замикання, що перетворить авто на згарище за лічені хвилини.

Паливна система — вибухонебезпечна зона

Реклама

Навіть кілька крапель бензину на розігрітому блоці двигуна можуть стати фатальними. Якщо водій відчув запах пального — потрібно негайно їхати на СТО, а не відкладати перевірку «на потім».

Спека і трава: невидимий ризик на парковці

У літню спеку авто, припарковане на сухому полі, може підпалити траву вихлопом. Полум’я швидко охоплює кузов, а вітер лише прискорює поширення вогню. Такі випадки неодноразово фіксували рятувальники на півдні України.

Як запобігти пожежі в автомобілі

Фахівці радять:

Реклама

завжди мати у багажнику вогнегасник;

паркувати авто на твердому покритті, а не на траві;

регулярно перевіряти електрику, шланги, акумулятор і систему охолодження;

не ігнорувати запах гару чи плями під авто.

Пожежа в автомобілі — не рідкість і не збіг обставин. Це результат зношеності, недогляду або неуважності. Якщо вчасно реагувати на сигнали небезпеки, можна уникнути трагедії.

Нагадаємо, що декілька необережних слів після аварії можуть стати доказом вашої провини. Юристи пояснили, що не варто говорити поліцейським після ДТП.