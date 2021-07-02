Автомобіль новітньої моделі Tesla загорівся на ходу із водієм за кермом: фото

Водій електрокара мало не згорів живцем.

Новітній електрокар Tesla Model S Plaid, який глава компанії Ілон Маск вперше представив на початку червня 2021 року, раптово загорівся прямо на ходу, причому його власник опинився заблокованим усередині.

Як повідомляє CNBC, адвокат потерпілого водія звернувся до Tesla з проханням відкликати всі випущені на дороги Model S Plaid, оскільки вони можуть становити загрозу для водіїв.

Інцидент трапився на околиці міста Філадельфії - в містечку Гаверфорд (штат Пенсільванія). Власник автомобіля помітив, як з його машини несподівано пішов дим, а потім вихопилось полум’я. Деякий час він був заблокований всередині електрокара, але все ж зміг вибратися з нього самостійно. Проїхавши ще 25 метрів, Model S Plaid спалахнув, як смолоскип.

Tesla Model S Plaid erupts in flames and briefly traps owner after electronic doors fail, attorneys say https://t.co/oUKn81hAI4 — The Washington Post (@washingtonpost) July 2, 2021

У Національному управлінні безпекою руху на трасах США (NHTSA) заявили, що збирають необхідну інформацію, щоб розібратися в причинах загоряння. “Якщо [в автомобілі] буде виявлений дефект, який несе в собі загрозу громадській безпеці, NHTSA прийме всі необхідні заходи, щоб захистити громадян”, - повідомила представник управління Люсія Санчез.

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Тим часом адвокат Марк Герагос, який представляє інтереси водія, закликав Tesla відкликати усі Model S Plaid, які вже були передані клієнтам компанії. “Така ситуація лякає і свідчить про очевидну серйозну проблему. Наше попереднє розслідування все ще триває, але ми закликаємо Tesla відкликати автомобілі з доріг до того часу, поки не буде проведено повний аналіз того, що сталося”, - йдеться в його заяві.

У компанії Tesla поки не оприлюднили офіційного коментаря щодо ситуації.

Model S Plaid презентували 10 червня 2021 року як найшвидший електрокар серед всіх серійних автомобілів світу. Глава компанії Ілон Маск тоді повідомив, що перші 25 авто передано покупцям, які зробили попереднє замовлення. Одним з них був, очевидно, власник машини, яка загорілася.

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