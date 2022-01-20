Автомобіль тоне в річці, а водійка робить селфі на даху: зимовий дрифт закінчився аварією

Вирішила поганяти, а вийшло, що поплавала.

Сучасна молодіж дуже цікава. Покоління Instagram, Facebook та Tik Tok просто не може жити без онлайну. Тож навіть у критичних ситуаціях вони беруть телефон, включають камеру та починають знімати.

Ось наприклад, панянка з Канади вирішила трохи подрифтити на замерзлій річці, та щось пішло не за планом і автомобіль провалився під кригу. Про це повідомляє видання Motor1.

Дівчина відправила під кригу свій улюблений модифікований Scion tC. Та замість того, щоб кликати на допомогу, дівчина залізла на дах та почала робити селфі.

Свідки бачили, як жовте авто кружляло по замерзлій річці у містечку Маніток поблизу Оттави. Потім, в якийсь момент автомобіль дістався до вузької ділянки, де лід був тонким і провалився.

Люди які помітили, що сталося відразу кинулись на допомогу. Вони сіли на байдарку, взяли мотузку та швиденько витягли порушницю. Та вона не сильно і хотіла, щоб її рятували. Жінка сказала, що їй сподобалася пригода і вона би з радістю її повторила.

Нагадаємо, що нещодавно мережу сколихнуло відео, як у Росії трактор змітає сніг разом з автівками.