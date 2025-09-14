Вводять нове маркування авто за рівнем реальних викидів / © Pixabay

Чинна система DGT — екологічна класифікація транспортних засобів, що працює з 2016 року, все частіше піддається критиці через невідповідність дійсним показникам викидів.

Про це йдеться у повідомленні uamotors.

За словами генерального директора DGT Пере Наварро, реформа стала неминучою, адже нинішні екостікери нерідко дезінформують і водіїв, і органи місцевої влади. Водночас він підкреслив: остаточне рішення залежить не лише від дорожньої служби, а й від міністерств промисловості та екології. DGT готова оперативно діяти, щойно отримає офіційний дозвіл.

Чинна класифікація створює чимало парадоксів, пишуть експерти. Так, легкий гібрид або авто на газ може отримати «екологічний» ярлик, хоча за фактичними викидами він майже не відрізняється від звичайної машини. Водночас сучасні дизелі, що реально менш шкідливі, залишаються у «нижчій» категорії. Це викликає невдоволення серед експертів та муніципалітетів, які потребують більш точного і справедливого інструменту.

Що і коли зміниться

Головна ідея реформи — перехід від формального підходу (тип двигуна та рік випуску) до оцінки реальних викидів автомобіля. Це означає, що два однакові за віком і технологією авто зможуть отримати різні категорії — залежно від фактичного впливу на довкілля.

Очікується, що гібриди різних типів матимуть окремі підкатегорії, а для сучасних дизелів проведуть перегляд маркування з урахуванням їхніх реальних характеристик. Запроваджувати нову систему планують поступово.

Точних термінів поки немає. Проте експерти сходяться на думці: нинішня система застаріла і не відповідає реаліям, тому зміни — лише питання часу. Як тільки уряд ухвалить рішення, DGT готова швидко впровадити оновлену схему, що зробить екологічне маркування більш прозорим і чесним.

