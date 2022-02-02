Автомобілі можуть бути бруднішими за туалети: британські вчені зробили несподіване відкриття

Дивлячись на це дослідження, стає зрозуміло, що треба ретельніше стежити за чистотою в салоні.

Дуже дивне та несподіване відкриття зробили дослідники зі Школи біологічних наук Астонського університету Великої Британії. Вони запевняють, що автомобіль може бути таким саме брудним, як звичайний туалет.

Для того, щоб зробити точне дослідження, вони взяли зразки з двох туалетів та п’яти автомобілів, серед них є авто, якому лише два роки. І результати дійсно шокують. Про це повідомляє видання Carscoops.

Кожен транспортний засіб, який було надано на дослідження, містив фекальні бактерії. Та що дивно, найвищий рівень бактерій було виявлено в багажнику, і дослідники зазначили, що це те саме місце, де більшість людей перевозять свої продукти.

Також, подібні бактерії знаходили і на водійському сидінні, тому, якщо на нього падає їжа, краще утриматись від того, щоб її з’їсти. Найбрудніше місце в авто – багажник, у якому знайшли 1425 бактерій. Далі у нас водійське сидіння з результатом – 649 бактерій, потім селектор передач – 407 бактерій, заднє сидіння – 323 бактерії і наостанок приладова панель з результатом – 317 бактерій.

Найдивніше те, що найчистіше місце в автомобілі – це кермо. Його постійно всі чіпають руками і було б логічно, якби на ньому було багато бактерій, але все не так. Вчені пояснюють це тим, що під час пандемії, водії почали використовувати антисептики, які і знищують бактерії.

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