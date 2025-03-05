Автомобілі, що витримали випробування часом: найдовговічніші моделі

У рейтингу представлені як старі моделі, так і порівняно нові машини, що вражають довговічністю.

Експерти склали рейтинг легковиків з найбільшими зареєстрованими пробігами, які довели свою неймовірну витривалість.

Про це повідомило видання Автотема, з посиланням на Topspeed.

Toyota Avalon (1995–1999 р.в.)

Найбільший пробіг: 514 990 км

Toyota Avalon була одним з найкращих автомобілів свого часу, вражаючи не тільки стильним дизайном, а й надійним трилітровим V6, що забезпечував прекрасну потужність і комфорт для свого класу.

Toyota Corolla (2007–2013 р.в.)

Найбільший пробіг: 668 713 км

Corolla — це компактний седан, відомий своєю неперевершеною довговічністю, і зумів досягти понад 400 000 миль пробігу, ставши еталоном надійності.

Nissan Altima (1998–2001 р.в.)

Найбільший пробіг: 675 924 км

Перша версія Altima вже тоді заробила репутацію довговічної моделі, і навіть через багато років її двигуни продовжують служити надійно.

Toyota Camry (1997–2001 р.в.)

Найбільший пробіг: 804 672 км

Camry — одна з найвідоміших середньорозмірних машин, яка завдяки своїй витривалості і комфорту заробила довіру власників по всьому світу.

Toyota Prius (2015–2022 р.в.)

Найбільший пробіг: 804 672 км

Незважаючи на свою гібридність, Toyota Prius здивувала своєю надійністю і довговічністю, доводячи, що екологічність може поєднуватися з винятковою витривалістю.

Lexus ES (2002–2006 р.в.)

Найбільший пробіг: 596 000 миль (959 169 км)

Розкішний седан Lexus ES відомий своїм комфортом, якістю збірки та довговічністю. Високий рівень плавності ходу та потужний двигун роблять його чудовим вибором серед преміальних авто середнього класу.

Lexus CT 200h (2011–2017 р.в.)

Найбільший пробіг: 600 000 миль (965 606 км)

Цей гібридний хетчбек – ідеальне поєднання економічності та довговічності. Використовуючи перевірену трансмісію від Toyota Prius, Lexus CT 200h демонструє чудову витривалість і безпроблемну експлуатацію.

Honda Civic (2016–2021 р.в.)

Найбільший пробіг: 773 493 миль (1 244 816 км)

Один із найпопулярніших компактних автомобілів, який поєднує доступність, спортивний характер і вражаючу надійність. Honda Civic здатний витримати рекордні пробіги без значних технічних проблем.

Hyundai Elantra (2011–2016 р.в.)

Найбільший пробіг: 1 000 000 миль (1 609 344 км)

Хоча Elantra часто вважалася бюджетним автомобілем, її надійність доведена на практиці. Витривалий двигун та якісна збірка дозволили цьому авто подолати неймовірний мільйон миль.

Honda Accord (1990–1993 р.в.)

Найбільший пробіг: 1 003 440 миль (1 614 880 км)

Accord четвертого покоління став справжньою легендою довговічності. Навіть через десятиліття експлуатації він продовжує залишатися на ходу, доводячи якість японських технологій.

Нагадаємо, експерти пояснили, коли найкраще продавати вживане авто.

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